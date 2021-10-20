Anasayfa Video Galeriler Gündem Sevgilisini cipiyle ezerek öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı Sevgilisini cipiyle ezerek öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı 20 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 14:25 Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Dilek K.'nin (34), sevgilisi Murat A.'nın (41) yerde yatarken üzerinden ciple geçerek ölümüne neden olduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616ffca5d3021a5557500ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu, İBB'nin ''ücretsiz'' yolunu test etti Son seçim anketi canlı yayında açıklandı: Cumhur İttifakı'na çifte şok! Ankara'da korkutan patlama Yüksekova sis arasında kayboldu ABD'de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü KYK yurdunda eylem! İBB Başkanı İmamoğlu devreye girdi Kılıçdaroğlu'ndan yeni ''bürokrat'' çıkışı: ''Az kaldı, sizin zamanınız geliyor'' Palu ailesi davasında tahliye kararı Türkiye'de ilk ve tek: Yerli kamyon şanzımanı tanıtıldı