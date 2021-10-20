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  4. Sevgilisini cipiyle ezerek öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı

Sevgilisini cipiyle ezerek öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Dilek K.'nin (34), sevgilisi Murat A.'nın (41) yerde yatarken üzerinden ciple geçerek ölümüne neden olduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı.

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