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  3. 01 Mart 2021 16:55

Siirt'te cadde ortasında dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti

Siirt kent merkezinde 2 grup arasında çıkan kavgada vurulan ve kuzen oldukları öğrenilen 3 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

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