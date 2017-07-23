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  3. 23 Temmuz 2017 17:51

Sinan Kurtoğluna gözü yaşlı karşılama

Ege'de meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depreme Yunanistan’ın Kos Adası’nda yakalanan ve hayatını kaybeden 37 yaşındaki Sinan Kurtoğlu’nun cenazesi Bodrum’a getirildi. Limanda cenazeyi bekleyen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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