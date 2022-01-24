Anasayfa Video Galeriler Gündem Soğuğa meydan okuyan Pelin Akil, kendini karın içine bıraktı Soğuğa meydan okuyan Pelin Akil, kendini karın içine bıraktı 24 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 16:01 Oyuncu Pelin Akil, soğuk havaya aldırmadan mayo giyip kendini karın içine bıraktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61eea30d5883e454a81db1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu Çin'den ABD ve Japonya'ya misilleme! 39 savaş uçağı havalandı Karda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı Havada kaos: Uçaklar İstanbul'a inemedi! THY'den sefer iptalleri İstanbul'da korkutan patlamalar! Yeraltı kabloları alev aldı Yedek lastikte eroin zulası Elazığ ve Malatya genç mühendislerin elinde yükseliyor Fatma Girik'in ölüm sebebiyle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Kurum’dan videolu ''Elazığ Depremi'' mesajı