  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Soğuğa meydan okuyan Pelin Akil, kendini karın içine bıraktı

Soğuğa meydan okuyan Pelin Akil, kendini karın içine bıraktı

Oyuncu Pelin Akil, soğuk havaya aldırmadan mayo giyip kendini karın içine bıraktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu
Çin'den ABD ve Japonya'ya misilleme! 39 savaş uçağı havalandı
Karda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı
Havada kaos: Uçaklar İstanbul'a inemedi! THY'den sefer iptalleri
İstanbul'da korkutan patlamalar! Yeraltı kabloları alev aldı
Yedek lastikte eroin zulası
Elazığ ve Malatya genç mühendislerin elinde yükseliyor
Fatma Girik'in ölüm sebebiyle ilgili dikkat çeken açıklama
Bakan Kurum’dan videolu ''Elazığ Depremi'' mesajı