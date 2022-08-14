Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya bunu konuşuyor: Canlı yayın yaparken çiçek satan çocuk tarafından ısırıldı Sosyal medya bunu konuşuyor: Canlı yayın yaparken çiçek satan çocuk tarafından ısırıldı 14 Ağustos 2022 Pazar Saat: 16:35 Dünyayı gezip, gezdikleri yerleri herkese tanıtan Twitch yayıncısı çift İstanbul’da ilginç bir olay yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f8fa19c120e05a382fc3a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üstün Dökmen'den tartışma yaratan sözler: Başörtülü psikolog olamaz Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı İsmailağacılar yoksulluğun sebebini buldu (!) ''Şiddet görmüyorum'' dedi ama... Yaptığı işaret üzerine harekete geçildi PKK'nın para kaynağına darbe: Eren Abluka-34 Operasyonu başlatıldı Kafede meydan savaşı gibi kavga İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! O anlar kamerada Ata Demirer paylaştı: ''Sahillere insan gelip gelmediğini nasıl anlarsınız ?'' Yangın söndürme helikopterine lazerli taciz