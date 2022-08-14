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  4. Sosyal medya bunu konuşuyor: Canlı yayın yaparken çiçek satan çocuk tarafından ısırıldı

Sosyal medya bunu konuşuyor: Canlı yayın yaparken çiçek satan çocuk tarafından ısırıldı

Dünyayı gezip, gezdikleri yerleri herkese tanıtan Twitch yayıncısı çift İstanbul’da ilginç bir olay yaşandı.

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