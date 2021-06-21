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  4. Süre doluyor... Nüfus cüzdanını yenilemeyen KKTC'ye giremeyecek

Süre doluyor... Nüfus cüzdanını yenilemeyen KKTC'ye giremeyecek

Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyeceği bildirildi.

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