Anasayfa Video Galeriler Gündem Süre doluyor... Nüfus cüzdanını yenilemeyen KKTC'ye giremeyecek Süre doluyor... Nüfus cüzdanını yenilemeyen KKTC'ye giremeyecek 21 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 14:20 Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyeceği bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d075fffd50a35b440f70d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li Özel: ''Burunlarından fitil fitil getireceğiz!'' Komandolar bile onu arıyordu... Minik kız çocuğu Kıymet bulundu İtalyan spiker yayına iç çamaşırsız çıkınca olanlar oldu Prof. Dr. Ceyhan açıkladı: 3'üncü doz hangi aşı olmalı ? Çocukların kavgasına aileler karıştı; ortalık savaş alanına döndü Tuğba Ekinci'den Avşar ve Çilingiroğlu için olay sözler: ''Ne enayi kadınlar var'' Müsilaj Ege’ye doğru ilerliyor... Kabus böyle görüntülendi! Karakolda şüpheli ölüm: Güvenlik amirinin son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da ''yan baktın'' dehşeti kamerada! Kurşun yağdırdı...