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  4. Suriyeli ''insan kaçakçısı'' suç üstü yakalandı

Suriyeli ''insan kaçakçısı'' suç üstü yakalandı

Yasal ya da kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Suriyelilerle ilgili tartışmalar sürerken polisin durdurduğu Suriyeli bir şoförün aracında 5 Suriyeli kaçak tespit edildi.

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