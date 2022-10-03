Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyeli ''insan kaçakçısı'' suç üstü yakalandı Suriyeli ''insan kaçakçısı'' suç üstü yakalandı 03 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 14:35 Yasal ya da kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Suriyelilerle ilgili tartışmalar sürerken polisin durdurduğu Suriyeli bir şoförün aracında 5 Suriyeli kaçak tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633ac8f750a34c441b724833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gaziantep'te kurtarma operasyonu işkenceye dönüştü İstanbul'da güpe gündüz kaşla göz arasındaki hırsızlık kamerada Dolandırıcıların son tuzağı bu oldu! Pes, vallahi pes, billahi pes! Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi Geçen ay boşanan Selin Ciğerci yeni aşkıyla görüntülendi Önce dövüp, sonra direğe bağladılar... Üzerinden çıkan not şoke etti Ümit Özdağ'dan Erdoğan ile ilgili olay olacak FETÖ iddiası Gelin ve damada taktıklarıyla aşiret düğününün ''hakkını'' verdiler Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu