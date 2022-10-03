Suriyeli ''insan kaçakçısı'' suç üstü yakalandı

Yasal ya da kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Suriyelilerle ilgili tartışmalar sürerken polisin durdurduğu Suriyeli bir şoförün aracında 5 Suriyeli kaçak tespit edildi.

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