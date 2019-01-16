  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Ocak 2019 10:15

Suriyelilerden Türkiye'yi aşağılayan skandal video

Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin çekerek internete yüklediği Türkiye'yi göz göre göre aşağılayan bu video gündeme bomba gibi düştü.

Bilgin Pro
Video Galeri
Otomobilden düştü mü yoksa atıldı mı ?
Otomobilden düştü mü yoksa atıldı mı ?
Video Galeri
Servis suya gömüldü, işçiler mahsur kaldı
Servis suya gömüldü, işçiler mahsur kaldı
Video Galeri
Adana sağanak yağışa teslim oldu
Adana sağanak yağışa teslim oldu
Video Galeri
Saba Tümer bornozlu dansıyla sosyal medyayı salladı
Saba Tümer bornozlu dansıyla sosyal medyayı salladı
Video Galeri
Uşak’ta yoğun kar yağışı etkili oldu
Uşak’ta yoğun kar yağışı etkili oldu
Video Galeri
Kapkaççılar emekli çiftin ev parasını çaldı
Kapkaççılar emekli çiftin ev parasını çaldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM