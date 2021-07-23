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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov

Survivor 2021'de yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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