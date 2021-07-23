Anasayfa Video Galeriler Gündem Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov 23 Temmuz 2021 Cuma Saat: 17:40 Survivor 2021'de yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fad4da60624518b45e6943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp'in sır ölümünde yeni gelişme İnkum plajında denize girmek yasaklandı Ölümle burun buruna! Alt kata sarkarak kurtuldu Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu Erdoğan sel bölgesinde: ''Ne olur 5-10 katlı binalar yapmayın'' Koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastanede terör estirdi Bungee jumping faciası! Feci şekilde can verdi İntihar etmek isteyen kişi bakın nasıl ikna edildi!