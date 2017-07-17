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  3. 17 Temmuz 2017 14:45

Temel Kankıran: Gözaltına alınan Ali Avcının Reis filmi ile alakası yoktur

‘Reis’ filminin yapımcısı olan iş adamı Temel Kankıran, ‘FETÖ üyeliği’ suçundan hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan Ali Avcı’nın ‘Reis’ filmi ile ilişkisinin olmadığını belirtti.

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