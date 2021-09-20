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  4. Tepkiler sonrası Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum

Tepkiler sonrası Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum

Öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepkilere yol açan ve hakkında idari soruşturma başlatılan Prof. Dr. Celal Şengör, konuya ilişkin açıklama yaptı.

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