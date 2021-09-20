Anasayfa Video Galeriler Gündem Tepkiler sonrası Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum Tepkiler sonrası Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum 20 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 18:15 Öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepkilere yol açan ve hakkında idari soruşturma başlatılan Prof. Dr. Celal Şengör, konuya ilişkin açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6148a58aba509f54233e0c57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kepçeyle kamyonları böyle parçaladı Bayilerin ''stokta yok'' dediği araçlar bakın nereden çıktı ''Erdoğan tüm Müslüman dünyasının lideri'' dedi, salon ayağa kalktı Sedanur Ş.nin şüpheli ölümüyle ilgili Serdar Y. tutuklandı Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim için son kararı açıkaldı İstanbul'da göçmenler göçmeni kaçırıp işkence yaptı! Korkunç ayrıntılar Karadeniz'de kırmızı alarm! 4 ülke harekete geçti Karı-kocadan ''sazan sarmalı'' yöntemiyle milyonluk vurgun İstanbul'da iş yerinde yangın