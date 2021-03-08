Anasayfa Video Galeriler Gündem THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı 08 Mart 2021 Pazartesi Saat: 17:45 Antalya - İstanbul seferini yapan THY'ye ait yolcu uçağında bulunan 20 Rus sporcu kabin ekibi tarafından uyarılmasına rağmen maske takmak istemeyince uçağa polis çağrıldı. Kurallara uymayan sporculara cezai işlem uygulandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6046388b96100667ea4a4527" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Halkbank'tan kadınlara finansman desteği MSB: Yunanistan Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dört bir yanından inşallah ses getireceğiz 13 yaşında evlendirilen kadın: Çocukları evlendirmeyin, okutun Eski eşini döven zanlıya meydan dayağı kamerada Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet! Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş Erdoğan: Türkiye, Çin'den sonra ikinci sırada