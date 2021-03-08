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  4. THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı

THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı

Antalya - İstanbul seferini yapan THY'ye ait yolcu uçağında bulunan 20 Rus sporcu kabin ekibi tarafından uyarılmasına rağmen maske takmak istemeyince uçağa polis çağrıldı. Kurallara uymayan sporculara cezai işlem uygulandı.

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