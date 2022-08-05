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  4. TOGG'un şarj istasyonu göründü! 25 dakikada yüzde 80 şarj ediyor

TOGG'un şarj istasyonu göründü! 25 dakikada yüzde 80 şarj ediyor

TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisinde kurulan TruGo şarj cihazının testleri başladı. TruGo şarj cihazlarıyla, Togg'un bir bataryasının doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabiliyor.

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