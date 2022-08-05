Anasayfa Video Galeriler Gündem TOGG'un şarj istasyonu göründü! 25 dakikada yüzde 80 şarj ediyor TOGG'un şarj istasyonu göründü! 25 dakikada yüzde 80 şarj ediyor 05 Ağustos 2022 Cuma Saat: 15:00 TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisinde kurulan TruGo şarj cihazının testleri başladı. TruGo şarj cihazlarıyla, Togg'un bir bataryasının doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabiliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ed066b0791bd233b5d1db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bill Gates'in lüks yatları Marmaris'e demirledi Gökyüzünde panik! Paraşütçünün ölüm kalım savaşı kamerada Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım'' Civan Canova'dan üzücü haber: Akciğerimde kitle tespit edildi İstanbul'da şehir eşkıyası kamerada! Ordu'da kıyıya vuran mayın imha edildi Ümit Özdağ'dan ''siyaset uzmanıyım'' diyen AK Partili isme ince ayar Define kazısında korkunç son! Kazdığı çukurda hayatını kaybetti Defne Samyeli ''ayağıma dolanıyor'' deyip sahnede eteğini çıkarıp attı