Anasayfa Video Galeriler Gündem Tribündeki güzel seyirciyi gören Arap spiker fena coştu Tribündeki güzel seyirciyi gören Arap spiker fena coştu 17 Haziran 2021 Perşembe Saat: 09:15 Belçika-Rusya maçında tribündeki güzel seyirciyi gören Arap spiker maçı bırakıp, bir anda şarkı söylemeye başladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cae87a53b35c0d0e5cdb23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler olay oldu Trafik canavarı durağa daldı: 1'i çocuk 5 yaralı var Biden'dan muhabire tepki: Yanlış meslektesin Uğur Dündar, "Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüm" diyerek detayları paylaştı İstanbul Boğazı bu sefer de çamura bulandı Şevket Çoruh’tan gündem olacak video Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşılamada yeni yaş müjdesi 2 metrelik yılan, gri benekli yılanı böyle yedi Levent Üzümcü’den çok konuşulacak eylem