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Tribündeki güzel seyirciyi gören Arap spiker fena coştu

Belçika-Rusya maçında tribündeki güzel seyirciyi gören Arap spiker maçı bırakıp, bir anda şarkı söylemeye başladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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