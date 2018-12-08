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  3. 08 Aralık 2018 16:15

TRT'ye Paris’te sert tepki

Türkiye’deki Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi üyesi olduğu öğrenilen bir eylemcinin Paris'te TRT ekibine verdiği tepki kameralara böyle yansıdı.

Bilgin Pro
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