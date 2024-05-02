NatGeo Wild değil, Türkiye... Fotokapanda ilginç anlar

Türkiye'nin gizemli yaban hayatı fotokapanlara yansımaya devam ediyor. Bu seferki görüntü Erzincan'dan geldi. Bir tilkinin koyun postu için verdiği mücadele saniye saniye kamerada...

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