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  4. NatGeo Wild değil, Türkiye... Fotokapanda ilginç anlar

NatGeo Wild değil, Türkiye... Fotokapanda ilginç anlar

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Türkiye'nin gizemli yaban hayatı fotokapanlara yansımaya devam ediyor. Bu seferki görüntü Erzincan'dan geldi. Bir tilkinin koyun postu için verdiği mücadele saniye saniye kamerada...

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