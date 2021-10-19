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  4. TSK'da 'FETÖ' operasyonu: 158 gözaltı kararı var

TSK'da 'FETÖ' operasyonu: 158 gözaltı kararı var

FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda, 110'u eski askeri okul öğrenicisi, 33'ü muvazzaf 48 asker olmak üzere 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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