Anasayfa Video Galeriler Gündem TSK'da 'FETÖ' operasyonu: 158 gözaltı kararı var TSK'da 'FETÖ' operasyonu: 158 gözaltı kararı var 19 Ekim 2021 Salı Saat: 08:40 FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda, 110'u eski askeri okul öğrenicisi, 33'ü muvazzaf 48 asker olmak üzere 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616e5a4671078555e26be817" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli otomobil TOGG'tan ''Bizi izlemeye devam edin'' paylaşımı Kahraman itfaiyeci canını hiçe saydı! Trafik cezası kesilen sürücü, aracını ateşe verdi Gurbetçi vatandaş ''kimse nankörlük yapmasın'' diye paylaştı sosyal medya karıştı Yeşil sahada akılalmaz olay! Rakibin attığı gole sevinince... Ödül töreniyle vurgun iddiası! Dernek başkanı Azra Akın sessizliğini bozdu Müge Anlı'ya gelen isimsiz ihbar mektubu ortalığı karıştırdı SADAT Başkanının TSK’yı anlattığı video ortaya çıktı Yangınların küle çevirdiği cennette tabiat ana küllerinden yeşeriyor