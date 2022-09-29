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Türk geline bekarlığa veda partisinde büyük şok

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk asıllı genç kadın, bekarlığa veda için arkadaşlarıyla tatile gitti. Villada 1.3 milyon TL değerindeki eşyalarını bırakan genç kadın, eve döndüğünde büyük şok yaşadı.

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