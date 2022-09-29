Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk geline bekarlığa veda partisinde büyük şok Türk geline bekarlığa veda partisinde büyük şok 29 Eylül 2022 Perşembe Saat: 11:30 İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk asıllı genç kadın, bekarlığa veda için arkadaşlarıyla tatile gitti. Villada 1.3 milyon TL değerindeki eşyalarını bırakan genç kadın, eve döndüğünde büyük şok yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6335579f452d1715af438cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polisevi saldırısında teröristlerin kendini patlama anı kamerada Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bu tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçeliler ile Beşiktaşlılar gece yarısı birbirlerine girdi! Düğünde pes dedirten kavga! Karakolluk oldular Cinsel ilişki için anlaştığı kadının arkadaşları kabusu yaşattı Dünyanın en pahalı sıvısı Şanlıurfa'da çıkarılıyor: Litresi 10 milyon dolar! Mersin'de polisevine saldıran terörist çözüm süreciyle serbest kalmış Erdoğan'ın ''üniversite arkadaşlarının'' katıldığı canlı yayında ilginç anlar Kayınpeder dehşeti! ''Kızına yakıştıramadığı'' damadını öldürdü