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  4. Türkiye'nin gururu HÜRJET gökyüzüyle buluştu

Türkiye'nin gururu HÜRJET gökyüzüyle buluştu

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Türkiye’nin eğitim ve hafif taarruz uçağı 'HÜRJET', 25 Nisan'daki ilk uçuşundan itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi.

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