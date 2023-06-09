Türkiye'nin gururu HÜRJET gökyüzüyle buluştu

Türkiye’nin eğitim ve hafif taarruz uçağı 'HÜRJET', 25 Nisan'daki ilk uçuşundan itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi.

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