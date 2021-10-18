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Türkiye'nin UNESCO listesindeki tarihine büyük ihanet

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Malabadi Köprüsü'nün yanına sonradan inşa edilen köprünün kaldırılması istendi.

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