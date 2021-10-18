Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin UNESCO listesindeki tarihine büyük ihanet Türkiye'nin UNESCO listesindeki tarihine büyük ihanet 18 Ekim 2021 Pazartesi Saat: 10:40 Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Malabadi Köprüsü'nün yanına sonradan inşa edilen köprünün kaldırılması istendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616d2508d3aa4725f02c88d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hüseyin Baş: ''AK Partililer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan zekatlarını açıklasın'' İstanbul'da balkon çöktü, bina tahliye edildi Son 3 aylık iflas sayısında korkunç rakam İmamoğlu’ndan sert tepki: ''16 milyon İstanbulluya hakaret ediyor'' Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Soylu'ya: ''Herhangi bir saldırıda sorumlusu siz olacaksınız'' İstanbul'da trafik felç Camdaki Kız'da şoke eden boşanma kararı Efsane isim Teşkilat dizisine geri dönüyor Türkiye'ye sızıyorlardı... Böyle imha edildiler! Teröristlerin imha edildiği görüntüler