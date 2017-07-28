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  3. 28 Temmuz 2017 17:45

Uluslararası 7. Ankara Festivali başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Başta Ankara olmak üzere bütün Türkiye’yi 9 gün sürecek Türkiye’nin en büyük festivali Büyük Ankara Festivali’ne bekliyoruz” dedi.

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