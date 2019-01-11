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  3. 11 Ocak 2019 15:40

Vali Kaymak tavuklarından ayrılamayan öğrenci ile buluştu

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun’da bir liseyi kazandıktan sonra tavuklarından ayrılamayacağını belirterek okul idaresine okul bahçesine tavuk kümesi yaptırtan öğrenci ile bir araya geldi. Samsun Valisi Osman Kaymak, bir dizi programlar için gittiği Kavak ilçesinde, Kocaeli’de yaşayan ve ortaokuldan sonra girdiği sınavda Samsun’un Kavak ilçesindeki Rıdvan Çelikel Fen Lisesini kazanan ve...

Bilgin Pro
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