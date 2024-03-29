Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı gelin muhtar olmak için yarışacak Yabancı gelin muhtar olmak için yarışacak 29 Mart 2024 Cuma Saat: 07:25 Bundan 12 yıl önce Moldova'dan Bartın'da bir köye gelin gelen Nadejda Aksüt, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde köyünde muhtar olmak için yarışacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660642bed9ab07c9d60e5443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediye başkanından ''sana oy vermeyeceğim'' diyen vatandaşa yumruk İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi Sahur vakti trafikte ''selektör'' kavgası: Önünü kesip yumrukladı Kartal'da yeniden aday olan Gökhan Yüksel tüm sözlerini tuttu Kartal'da yeniden aday olan Gökhan Yüksel tüm sözlerini tuttu BTP Kadıköy Adayı Nurcan Sabur’dan Kadıköy Meydanında farklı propaganda Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi 81 ilde büyük operasyon: 2 bin 840 firari yakalandı