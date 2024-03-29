Yabancı gelin muhtar olmak için yarışacak

Bundan 12 yıl önce Moldova'dan Bartın'da bir köye gelin gelen Nadejda Aksüt, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde köyünde muhtar olmak için yarışacak.

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