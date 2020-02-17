  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Şubat 2020 23:40

Yerli otomobil TOGG'dan yeni paylaşım ! Bir özelliği daha tanıtıldı

Yerli otomobil TOGG'un Twitter hesabı otomobilin yeni özelliklerini anlatan bir video paylaştı. Videoda fiziksel özellikler anlatıldı.

Video Galeri
TSK'dan Suriye sınırına dev sevkiyat
TSK'dan Suriye sınırına dev sevkiyat
Video Galeri
Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR kuyruğu oluştu
Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR kuyruğu oluştu
Video Galeri
Müge Anlı'da Barış Manço ile ilgili anıya tepki !
Müge Anlı'da Barış Manço ile ilgili anıya tepki !
Video Galeri
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem! 6 katlı bina böyle çöktü
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem! 6 katlı bina böyle çöktü
Video Galeri
Ailesiyle tartışan genç kız sırra kadem kadem bastı
Ailesiyle tartışan genç kız sırra kadem kadem bastı
Video Galeri
Tipini beğenmediği palyaçoyu tekme tokat dövdü
Tipini beğenmediği palyaçoyu tekme tokat dövdü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM