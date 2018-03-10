  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Mart 2018 16:40

Sadettin Saran Kilimanjaro'ya Türk ve Fenerbahçe bayrağı dikti

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran Afrika'da bulunan Kilimanjaro Dağı'na tırmanarak zirveye Türk ve Fenerbahçe bayrağı dikti.

Bilgin Pro
Video Galeri
Mehmetçik teröristlere içeride de dışarıda da göz açtırmıyor
Mehmetçik teröristlere içeride de dışarıda da göz açtırmıyor
Video Galeri
İstiklal Marşı’nı okurken gözyaşlarına boğuldular
İstiklal Marşı’nı okurken gözyaşlarına boğuldular
Video Galeri
Afrin’e girdik, giriyoruz
"Afrin’e girdik, giriyoruz"
Video Galeri
Motosikletli köpek hırsızları kamerada
Motosikletli köpek hırsızları kamerada
Video Galeri
Patron çıldırdı... Araçları forkliftle yola böyle fırlattı
Patron çıldırdı... Araçları forkliftle yola böyle fırlattı
Video Galeri
İstanbul’dan Afyonkarahisar’a uzanan vitray hikayesi
İstanbul’dan Afyonkarahisar’a uzanan vitray hikayesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM