1 Mayıs Edremit'te coşkuyla kutlandı

Edremit’te 1 Mayıs İşçi Bayramı pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra kortej yürüyüşü ve miting sonrası Suavi konseriyle birlikte coşkuyla kutlandı.

Edremit’te Vergi Dairesi önünden başlayan 1 Mayıs yürüyüşüne katılan sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler Baraj Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı üzerinden devam ederek Şehit Hamdibey Meydanı’nda toplandı. Yürüyüşe ve kutlama programına Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da eşlik etti. Meydanda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinlikler 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı, DİSK/Genel-İş Edremit Belediyesi Baştemsilcisi Ceyda Uzunkaya’nın konuşması ile başladı. Uzunkaya, “İşçilerin en büyük gücü emeği ve bilincidir. Eşit, adil, demokratik ve emekten yana bir toplumsal dönüşüm için daha kararlı, daha örgütlü, daha dayanışmacı bir mücadeleyi hep birlikte öreceğiz. Emek, Adalet, Barış ve Demokrasi̇ için Yaşasın 1 Mayıs” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından alanda müzikler eşliğinde halaylar çekilip danslar edildi. Daha sonra sanatçı Suavi sahne aldı. Sanatçının herkesin bildiği eserleri ve 1 Mayıs için söylediği şarkılarla coşkulu bir kutlama yaşandı. Etkinlik sonunda Edremit Belediye Başkanı konuştu. Başkan Arslan, “Emek, amasız fakatsız ve tartışmasız en yüce değerdir. Bu değeri veren siz emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Yaşasın işçiler, yaşasın emekçiler, yaşasın 1 Mayıs kutlu olsun. Bu güzel günde bu mutlu bayramda, bayramı bir kat daha bize mutlandıran emek dostu değerli sanatçımız Suavi’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Suavi’ye şarkıları ve mesajları için teşekkür eden CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, “Değerli dostlar işçiler köylüler işsizler gençler kadınlar ve geleceğimiz güzel çocuklar sizi umutla selamlıyorum. Emeğin dayanışmanın alın terinin bayramı kutlu olsun yaşasın 1 Mayıs” dedi. Milletvekili Aytekin ve Belediye Başkanı Arslan sanatçıya teşekkür ederek çiçek verdiler. İşçi Bayramı kutlamaları 1 Mayıs şarkısıyla sona erdi.