ABB EGO Spor lige galibiyetle başladı

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Basketbol Takımı Samsun’da konuk olduğu müsabakada Atakum Gelişim Takımı’nı 93-47 yenerek lige galibiyetle başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan spor kulüpleri ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde zirve mücadelesi veren ABB EGO Spor Basketbol Takımı sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

SAMSUN DEPLASMANINDA RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) Samsun temsilcisi Atakum Gelişim ile karşılaşan ABB EGO Spor, rakibini 93-47 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı 45-27 konuk ekibin lehine sonuçlandı.

EGO Spor’da Efe Sert 16 sayı, Yiğit Elgün 12 sayı, Bartuğ Altıparmak 11 sayı, Erim Özdemir 10 sayı, Necmettin Ercan 11 sayı, Alperen Ercan 13 sayı ile oynadı.