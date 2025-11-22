ABB'den 25 Kasım haftasına özel farkındalık etkinlikleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası kapsamında şehir genelinde farkındalık etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası kapsamında “Farkındayım, Şiddetin Karşısındayım” mottosuyla Başkentlilere yönelik olarak farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında; Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirilip iş yerlerine “Farkındayım, Şiddetin Karşısındayım” yazılı yapıştırmalar (sticker) asılırken Osmanlı Çocuk Etkinlik Merkezi’nde de erkek velilerle birlikte beyaz brandalar üzerine renkli boyalarla kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik sloganlar yazıldı.

ESNAFA FARKINDALIK ZİYARETLERİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddelerinde gerçekleştirilen farkındalık ziyaretlerinde erkek esnaflara özellikle kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında 5 soru soruldu.

Ayrıca uygun görülen iş yerlerinin girişlerine, farkındalığı görünür kılmak amacıyla “Farkındayım, Şiddetin Karşısındayım” yazılı yapıştırmalar (stickerlar) asıldı.

ERKEK VELİLERLE SLOGAN BOYAMA

Osmanlı Çocuk Etkinlik Merkezi’nde ise 3-6 yaş grubu çocukların babalarına yönelik bir farkındalık programı düzenlendi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddetin önlenmesi üzerine yapılan bilgilendirmelerin ardından, erkek veliler beyaz branda üzerine renkli boyalarla sloganlar yazarak şiddete karşı dayanışma mesajları verdi.