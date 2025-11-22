  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'den 25 Kasım haftasına özel farkındalık etkinlikleri

ABB'den 25 Kasım haftasına özel farkındalık etkinlikleri

ABB'den 25 Kasım haftasına özel farkındalık etkinlikleri
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası kapsamında şehir genelinde farkındalık etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası kapsamında “Farkındayım, Şiddetin Karşısındayım” mottosuyla Başkentlilere yönelik olarak farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında; Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirilip iş yerlerine “Farkındayım, Şiddetin Karşısındayım” yazılı yapıştırmalar (sticker) asılırken Osmanlı Çocuk Etkinlik Merkezi’nde de erkek velilerle birlikte beyaz brandalar üzerine renkli boyalarla kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik sloganlar yazıldı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl “Farkındayım, Şiddetin Karşısındayım” mottosuyla Başkentlilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Farkındalık etkinlikleri; Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddelerinde esnaf ziyareti ve Osmanlı Çocuk Etkinlik Merkezi’nde de erkek velilere yönelik farkındalık çalışmasıyla başladı.

ESNAFA FARKINDALIK ZİYARETLERİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddelerinde gerçekleştirilen farkındalık ziyaretlerinde erkek esnaflara özellikle kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında 5 soru soruldu.

Ayrıca uygun görülen iş yerlerinin girişlerine, farkındalığı görünür kılmak amacıyla “Farkındayım, Şiddetin Karşısındayım” yazılı yapıştırmalar (stickerlar) asıldı.

ERKEK VELİLERLE SLOGAN BOYAMA

Osmanlı Çocuk Etkinlik Merkezi’nde ise 3-6 yaş grubu çocukların babalarına yönelik bir farkındalık programı düzenlendi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddetin önlenmesi üzerine yapılan bilgilendirmelerin ardından, erkek veliler beyaz branda üzerine renkli boyalarla sloganlar yazarak şiddete karşı dayanışma mesajları verdi.

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi! İstanbul Boğazı'nın şatosu, 130 yıllık paha biçilemeyen tarihi yalı satışa çıkarıldı İstanbul Boğazı'nın şatosu, 130 yıllık paha biçilemeyen tarihi yalı satışa çıkarıldı ''Nasıl olsa Araplara satarız'' diye fiyatları uçuran fırsatçılar, zengin Türklerden de oldu! ''Nasıl olsa Araplara satarız'' diye fiyatları uçuran fırsatçılar, zengin Türklerden de oldu! Süper Lig'in yıldız oyuncusundan siyahi sevgilisine boğazda Azer Bülbül'lü evlilik teklifi Süper Lig'in yıldız oyuncusundan siyahi sevgilisine boğazda Azer Bülbül'lü evlilik teklifi Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya hakkında çok ağır suçlama! Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya hakkında çok ağır suçlama! Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğunu ilan eden Duygu Nebioğlu'ndan yeni hamle Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğunu ilan eden Duygu Nebioğlu'ndan yeni hamle Akaryakıt fiyatlarına rekor zam sonrası büyük indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarına rekor zam sonrası büyük indirim geliyor! Cumhur İttifakı'nda İmralı çatlağı: Küçük ortak açtı ağzını, yumdu gözünü! Cumhur İttifakı'nda İmralı çatlağı: Küçük ortak açtı ağzını, yumdu gözünü! Sonunda AK Parti seçmeni de isyan etti... Son ankette oran yüzde 12,2'ye düştü! Sonunda AK Parti seçmeni de isyan etti... Son ankette oran yüzde 12,2'ye düştü! Tek hayalleri düğünde takılan takılarla araç sahibi olmaktı, çok fena dolandırıldılar! Tek hayalleri düğünde takılan takılarla araç sahibi olmaktı, çok fena dolandırıldılar!
Arsa alıp imar geldi diye sevinenler dikkat! Artık değer artışının %90'ını devlet alacak! Arsa alıp imar geldi diye sevinenler dikkat! Artık değer artışının %90'ını devlet alacak! Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci belli oldu, skandallar peş peşe patladı! Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci belli oldu, skandallar peş peşe patladı! Bebek katili Öcalan'a ziyaret kararını gazeteler böyle gördü ve görmedi! Bebek katili Öcalan'a ziyaret kararını gazeteler böyle gördü ve görmedi! Grip ya da nezle olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Türkiye'de vaka sayıları artıyor... Grip ya da nezle olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Türkiye'de vaka sayıları artıyor... Üç gündür kayıptı... Ekipler karadan, İHA'lar havadan ararken Off-Road''çular buldu! Üç gündür kayıptı... Ekipler karadan, İHA'lar havadan ararken Off-Road''çular buldu! CHP'nin ardından İmralı ziyaretine 3 partiden daha veto! İmralı yolunda iktidar yalnız kaldı! CHP'nin ardından İmralı ziyaretine 3 partiden daha veto! İmralı yolunda iktidar yalnız kaldı! Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Kızılcık Şerbeti'ne veda eden güzel oyuncunun yeni adresi belli oldu Kızılcık Şerbeti'ne veda eden güzel oyuncunun yeni adresi belli oldu Pastırma yazına elveda... La Nina kışı başlıyor! Hava bir anda buz kesecek! Pastırma yazına elveda... La Nina kışı başlıyor! Hava bir anda buz kesecek! G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında dikkat çeken anlar G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında dikkat çeken anlar