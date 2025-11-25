  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'den Öğretmenler Günü buluşması

ABB'den Öğretmenler Günü buluşması

ABB'den Öğretmenler Günü buluşması
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “24 Kasım Öğretmenler Günü”ne özel düzenlediği etkinliklerde Başkentli eğitimciler bir araya geldi. Gençlik Parkı’nda bulunan Büyük Salon ile Kuzey Ankara Tesisleri’nde gerçekleşen kutlamalarda öğretmenler; müzik ve dans eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Başkentli eğitimcileri yalnız bırakmadı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; düzenledikleri etkinliklerde öğretmenleri ağırladı. Gençlik Parkı Büyük Salon ve Kuzey Ankara Sosyal Tesisleri’nde dans ve müziğin bir arada sunulduğu etkinlikler, sevilen şarkılar eşliğinde coşku dolu anlara sahne oldu.

“ÖĞRETMENLER GELECEĞİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR IŞIKTIR”

Gençlik Parkı Büyük Salon’da düzenlenen etkinlikte konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Burcu Kurt Çiçek, öğretmenlerin toplumsal gelişimdeki rolünü vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu anlamlı günde Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, görev başındaki tüm öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Öğretmenlik sadece bir meslek değil bir insanı, toplumu, bir milleti şekillendiren en kutsal görevdir. Öğretmenler sabırla, özveriyle ve sevgiyle karanlığı aydınlığa dönüştüren en kıymetli rehberlerimizdir. Gösterdikleri gayret ve fedakârlık ülkemizin yarınlarına umut geleceğimiz için büyük bir ışıktır. Bu özel günde bizlere okumayı, yazmayı, düşünmeyi, sorgulamayı, çalışmayı ve insan olmayı öğreten tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

ŞEHİT ÖĞRETMENLER DE UNUTULMADI

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sevgi ve selamlarını öğretmenlere ileterek Kuzey Ankara Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Güven ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize minnetimizi ifade ettiğimiz çok özel bir gün. Emekleriyle topluma yön veren, bilgi ve özverileriyle her bir öğrencinin hayatına dokunan tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle görevi başında şehit düşen tüm öğretmenlerimizi, özellikle de ülkemizin yüreğinde derin iz bırakan şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ı ve şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ı rahmetle ve minnetle anıyoruz, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların fedakârlıkları, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutlu ve anlamlı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esra Erol'a katıldıktan sonra ünlenmişti... Fenomen ismin son hali olay oldu Esra Erol'a katıldıktan sonra ünlenmişti... Fenomen ismin son hali olay oldu Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun merakla beklenen dizisinde sürpriz ayrılık! Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun merakla beklenen dizisinde sürpriz ayrılık! Kız öğrenci yurdundaki korkunç ölüm sonrası genç kızın son paylaşımı ortaya çıktı Kız öğrenci yurdundaki korkunç ölüm sonrası genç kızın son paylaşımı ortaya çıktı Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı! Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı! Hülya Avşar'dan, Merve Taşkın ile yaptığı programa yönelik suç duyurusuna ilk yanıt Hülya Avşar'dan, Merve Taşkın ile yaptığı programa yönelik suç duyurusuna ilk yanıt İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'ten ''ahtapotun kolları'' açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'ten ''ahtapotun kolları'' açıklaması İTÜ'de kadın öğrencilere ayrı spor salonu tartışma çıkardı İTÜ'de kadın öğrencilere ayrı spor salonu tartışma çıkardı Ceren Arslan'dan skandallarla geçen Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması sonrası olay iddia Ceren Arslan'dan skandallarla geçen Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması sonrası olay iddia Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz anketinde dikkat çeken sonuç! Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz anketinde dikkat çeken sonuç! Bay Kemal'den İBB iddianamesi için dikkat çeken açıklama... Tepkileri anlamıyormuş! Bay Kemal'den İBB iddianamesi için dikkat çeken açıklama... Tepkileri anlamıyormuş!
İmralı'ya giden heyet bebek katili Öcalan'a bunları sormuş! İmralı'ya giden heyet bebek katili Öcalan'a bunları sormuş! DEM Parti, komisyon heyeti ile teröristbaşı Öcalan'ın ne konuştuğunu açıkladı DEM Parti, komisyon heyeti ile teröristbaşı Öcalan'ın ne konuştuğunu açıkladı Kara para operasyonları büyüyor: İki şirkete daha el konuldu! Kara para operasyonları büyüyor: İki şirkete daha el konuldu! Bir zamanların Küçük Ceylan'ı anneanne oldu; yeni imajıyla herkesi şaşırttı Bir zamanların Küçük Ceylan'ı anneanne oldu; yeni imajıyla herkesi şaşırttı Elimizden düşmeyen ıslak mendillerin satışına da kısıtlama geliyor! Elimizden düşmeyen ıslak mendillerin satışına da kısıtlama geliyor! Prof. Dr. Canan Karatay kötü haberi bizzat kendisi verdi... Prof. Dr. Canan Karatay kötü haberi bizzat kendisi verdi... İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran isim bu sefer de zamlı asgari ücreti açıkladı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran isim bu sefer de zamlı asgari ücreti açıkladı Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Sıfır km aracın arızalarına isyan etti Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Sıfır km aracın arızalarına isyan etti En düşük emekli aylığına yapılacak zam ortaya çıktı En düşük emekli aylığına yapılacak zam ortaya çıktı Türkiye'nin cennet plajlarını çalan hırsızlar yakalanıp, tonlarca plaj kumu ellerinden geri alındı! Türkiye'nin cennet plajlarını çalan hırsızlar yakalanıp, tonlarca plaj kumu ellerinden geri alındı!