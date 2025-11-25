ABB'den Öğretmenler Günü buluşması

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “24 Kasım Öğretmenler Günü”ne özel düzenlediği etkinliklerde Başkentli eğitimciler bir araya geldi. Gençlik Parkı’nda bulunan Büyük Salon ile Kuzey Ankara Tesisleri’nde gerçekleşen kutlamalarda öğretmenler; müzik ve dans eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Başkentli eğitimcileri yalnız bırakmadı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; düzenledikleri etkinliklerde öğretmenleri ağırladı. Gençlik Parkı Büyük Salon ve Kuzey Ankara Sosyal Tesisleri’nde dans ve müziğin bir arada sunulduğu etkinlikler, sevilen şarkılar eşliğinde coşku dolu anlara sahne oldu.

“ÖĞRETMENLER GELECEĞİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR IŞIKTIR”

Gençlik Parkı Büyük Salon’da düzenlenen etkinlikte konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Burcu Kurt Çiçek, öğretmenlerin toplumsal gelişimdeki rolünü vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu anlamlı günde Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, görev başındaki tüm öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Öğretmenlik sadece bir meslek değil bir insanı, toplumu, bir milleti şekillendiren en kutsal görevdir. Öğretmenler sabırla, özveriyle ve sevgiyle karanlığı aydınlığa dönüştüren en kıymetli rehberlerimizdir. Gösterdikleri gayret ve fedakârlık ülkemizin yarınlarına umut geleceğimiz için büyük bir ışıktır. Bu özel günde bizlere okumayı, yazmayı, düşünmeyi, sorgulamayı, çalışmayı ve insan olmayı öğreten tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

ŞEHİT ÖĞRETMENLER DE UNUTULMADI

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sevgi ve selamlarını öğretmenlere ileterek Kuzey Ankara Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Güven ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize minnetimizi ifade ettiğimiz çok özel bir gün. Emekleriyle topluma yön veren, bilgi ve özverileriyle her bir öğrencinin hayatına dokunan tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle görevi başında şehit düşen tüm öğretmenlerimizi, özellikle de ülkemizin yüreğinde derin iz bırakan şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ı ve şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ı rahmetle ve minnetle anıyoruz, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların fedakârlıkları, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutlu ve anlamlı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”