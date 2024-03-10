Ahmet Aras: ''Siyaseten bir çıkmazda olan adayın şovunun bir parçası olmayacağım''

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer ile arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından yazılı açıklama yayımladı.

İşte CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'ın açıklaması:

Kıymetli hemşehrilerim,

Yönetimi halkın desteğiyle kazanmak için siyasi rakiplerimizle sahada demokratik bir yarış sürdürdüğümüz bugünlerde kentimiz için tek beklentimiz temel nezaket kuralları içinde kampanya yürütmektir.

Bugün ne yazık ki demokratik seçim sürecine halel getirecek bir üslup ile karşı karşıya kaldım. Ben bu üslubun İyi Partili vatandaşıma ait olmadığını biliyorum. Lütfen müsterih olun. Bizi ayrıştıran, ötekileştiren bu siyasi söylem hepimizde bıkkınlık yarattı. Biz bu üslubun Türkiye siyasetinde ve Muğla siyasetinde artık kabul görmediğini biliyoruz.

Siyaseten bir çıkmazda olan adayın şovunun bir parçası olmayacağımıza sizi temin ederim. Siyaseti halk için yapanların şovlara ayıracak zamanı yoktur.

Bizim gündemimizi sadece ve sadece vatandaşımız belirler, Muğlalı belirler. Biz Muğla’yı karış karış dolaşıyoruz. Muğlalı’nın derdi iş, Muğlalı’nın derdi aş. Muğlalı’nın derdi çocuğunun geleceği. Bizim reçetemiz ise halkçı belediyecilik.

Sevgili Muğlalılar, 1 Nisan sabahında yüzyüze bakmaya devam edeceğimizin bilincinde, bu kente hizmet etmek ve Türkiye ittifakının bir parçası olarak Muğla ittifakını kurmak için yola çıktık.

Bizim demokrasi anlayışımız sandıkla sınırlı değil, biz bu kenti hep birlikte yönetmeye talibiz. Bizi arayan, olaydan dolayı üzüntülerini belirten başta İyi Parti Grup Başkanvekili sayın Müsavat Dervişoğlu olmak üzere, İyi Parti Muğla yöneticilerine, siyasi rakiplerimize ve tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum.

Saygılarımla

Ahmet ARAS

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı