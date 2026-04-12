Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara trafik eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan çocukların erken yaşta trafik kurallarıyla tanışmaları adına sürdürdükleri eğitimlere devam ediyor. Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi’nde şehrin minikleri için düzenlenen “Trafik Eğitimi”nde; trafik ışıklarından dikkat edilmesi gereken kurallara kadar birçok konu hakkında bilgi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi’nde, Başkentli miniklere trafik bilincini erken yaşta aşılamak amacıyla eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Her yıl düzenli olarak yapılan eğitim programının bu yılki başvuruları da yoğun ilgi gördü. Başvuru kısmının tamamlanmasıyla başlayan eğitim programında, kent genelindeki okullardan randevu sistemiyle gelen anasınıfı, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencisi minikler, hafta içi her gün keyifli ve öğretici bir vakit geçirme imkânı buluyor.

MİNİKLER UYGULAMALI VE TEORİK DERSLERDEN GEÇİYOR

26 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek olan teorik ve uygulamalı iki aşamadan oluşan eğitim programının teorik kısmında uzman eğitmenler eşliğinde genel trafik kuralları anlatılırken, ardından akülü araçlar eşliğinde uygulamalı eğitim veriliyor. Minikler, bu kapsamda sürücü deneyimi yaşayarak hem trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor hem de trafik konusunda farkındalık kazanıyor.

“AMACIMIZ; ÇOCUKLARA ERKEN YAŞTA TRAFİK BİLİNCİ KAZANDIRABİLMEK”

ABB Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi Sorumlusu Selda Kankan, eğitimlerin bu yıl da yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu nisan ayında da eğitimlere başladık. Eğitimlerimize yine talep çok fazla, ilk günden randevularımız doldu. Yine ana kitlemiz; anasınıfı, 1. Sınıf ve 2. Sınıflar. Eğitimlerimize okullardan randevu alarak geliyor çocuklar” dedi. Kankan, “Bizim buradaki amacımız; çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırabilmek” diyerek çocukların eğitimdeki heyecanını ve mutluluğunu da şu sözlerle ifade etti:

“Çocuklar buraya geldiklerinde hem çok heyecanlı oluyorlar hem de eğitimi çok severek dinliyorlar, arkasından da arabaya binerek sanki küçük bir şoförmüş gibi kurallara uyarak eğitimlerini tamamlıyorlar. Çocukların buradan mutlu ayrıldığını görmek bizim de çok hoşumuza gidiyor; çocuklar mutlu oluyor, biz de bundan mutlu oluyoruz.”

GELECEĞİN SÜRÜCÜ ADAYLARI HEM EĞLENİYOR HEM DE ÖĞRENİYOR

Eğitime katılan minikler ise eğitimin verimli geçtiğini ifade ederken trafik alanında bilinçlendiklerini şu sözlerle paylaştılar:

-Eda Deringöz: “Burada akülü araba sürdük, ders aldık, kontrolsüz yaya geçidinden geçtik, kontrollü yaya geçidinden geçtik, trafik işaretlerini öğrendik. Benim için çok güzel geçti.”

-Göktuğ Yalçıkaya: “Bugün çok eğlenceli geçti, yaya geçidini öğrendik, yayasız yolları öğrendik, işaretleri öğrendik.”

-Beril Demirci: “Araba sürdüm, trafik levha işaretlerini öğrendim. Çok güzeldi, çok eğlendim. Trafik ışık levhalarını da çok beğendim.”

-Ayza Yıldırım: “Bugün, trafik levhalarını öğrendim. Mesela, kırmızı ışıkta geçilmediğini, yeşil ışıkta geçildiğini öğrendim ve çok eğlenceliydi.”

-Kerem Yeşil: “Araba sürdük, çok eğlenceliydi. Ders yaptık, yaya geçitlerini falan öğrendik. Çok eğlendim, her şey mükemmeldi.”

-Eda Nur Mert: “Burası cidden muhteşem. Trafikle ilgili her şeyi öğrendiğim için çok mutluyum.”