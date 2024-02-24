Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Etimesgut ve Keçiören'e Spor Köyü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ve Keçiören ilçelerine Spor Köyü kazandırmak için harekete geçti. Eryaman’da 110 bin 577 metrekarelik, Ovacık’ta ise 89 bin 685 metrekarelik alana kurulacak olan Spor Köyleri; voleybol ve basketbol sahaları, açık ve kapalı futbol sahaları, tenis kortları ile yeşil alanlardan oluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente yeni yeşil alanlar kazandırmaya ve kentlileri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Kente nefes aldıran yeşil alan ve park projelerine imza atan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi ile Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi’ne kazandırılacak Spor Köylerinin çalışmalarına başladı.

YAVAŞ: “ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN”

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Etimesgut’un Eryaman Mahallesi’nde kurulacak alan Spor Köyü için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eryaman’a kurulacak spor köyünün çalışmalarına başladıklarını “Etimesgut’un Eryaman Mahallesi’nde 110 bin 577 metrekarelik alan üzerine kurulacak Spor Köyü’nün çalışmalarına başladık. Mart ayının ortasında hizmete açacağımız merkezimizde birçok sportif aktivite yapılabilecek ve ayrıca dumansız piknik alanı da olacak. Şimdiden hayırlı olsun” notuyla duyurdu.

ETİMESGUT’A 110 BİN METREKARELİK DEV SPOR KÖYÜ

59 bin 960 metrekaresi yeşil alandan oluşacak Eryaman Spor Köyü toplamda 110 bin 577 metrekarelik alana kurulacak. 625 metrekaresi çocuk oyunları için ayrılan alanda 7’sinden 70’ine tüm Başkentliler, doğayla iç içe spor yapmanın keyfine varacak.

İki adet spor tesisinin bulunacağı dev parkta; yürüyüş yolu, paten ve kaykay alanı, bisiklet yolu, 433 metre koşu yolu, 3 adet futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 2 adet voleybol sahası ile 4 adet tenis kortu yer alacak.

“SAĞLIKLI VE YEŞİL BİR BAŞKENT İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Keçiören’e kurulacak spor köyünün hazırlıklarına başladıklarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Keçiören'e kuracağımız spor köyünün hazırlıklarına başladık! 19 Mart'ta ihalesi yapılacak olan ve toplam 90 bin metrekareden oluşan spor köyümüzde yeşil alanlar, koşu, bisiklet ve yürüyüş yolları, açık ve kapalı futbol sahası, kapalı spor salonu, voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun ve spor alanı, spor tesisi, 4 adet tenis kortu ve kafeler bulunacak. Ankara'yı sporla iç içe, sağlıklı ve yeşil bir başkent yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

İHALE 19 MART’TA

39 bin 260 metrekaresi yeşil alandan oluşacak Ovacık Spor Köyü toplamda 89 bin 685 metrekarelik alana kurulacak. 360 metrekaresi çocuk oyunları için ayrılan alanda 7’sinden 70’ine tüm Başkentliler, doğayla iç içe spor yapmanın keyfine varacak.

3 bloktan oluşan bir spor tesisinin bulunacağı dev parkta; yürüyüş yolu, 450 metre bisiklet yolu, 100 metre 9 kulvardan oluşan koşu yolu, 2 adet açık futbol sahası, kapalı futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 1’i plaj voleybolu olmak üzere 2 adet voleybol sahası ile 4 adet tenis kortu yer alacak.

Keçiören Spor Köyü’nün yapım ihalesinin 19 Mart 2024’te gerçekleştirilmesi planlanıyor.