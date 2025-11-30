Ankara Büyükşehir'den gıda güvenliği alarmı: Denetimler sıklaştırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin gıda güvenliği ve hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. ABB Encümen Toplantı Salonu’nda Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu’nun başkanlığında yapılan “Denetimlerde Gıda Güvenliği ve Hijyen” toplantısına ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ilçe belediyelerinin zabıta ekipleriyle “Denetimlerde Gıda Güvenliği ve Hijyen” toplantısı düzenledi. Toplantıda denetimlerin daha sık ve koordineli yürütülmesi kararlaştırılırken, hemen ardından ABB zabıta ekipleri Başkent genelinde eş zamanlı gıda ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi.

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, gıda güvenliğinin hayati önem taşıdığını hatırlatarak, “Son günlerde Türkiye genelinde yaşanan gıda güvenirliği konulu sorunlar nedeniyle denetimleri daha da sıklaştırma kararı aldık. Yasaların ve yönetmeliklerin bize verdiği denetim görevlerini en etkin biçimde yerine getirmek için iş birliğimizi güçlendirmek zorundayız. Güvenli gıdaya erişim, dünya gündeminde olduğu gibi bizim için de hayati önem taşıyor. Gıdanın temiz, güvenilir ortamlarda hazırlanması ve satışa sunulması, aldıkları ruhsatlara uygun şekilde faaliyet göstermeleri esastır. Bu nedenle denetimlerimizi sürekli ve düzenli hâle getiriyoruz; sahada olacağız. Esnafımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ZABITA EKİPLERİ TOPLANTININ ARDINDAN DENETİME ÇIKTI

Toplantı sonrası ABB zabıta ekipleri; iş yerleri, pazar alanları ve gıda üretim tesislerinde hijyen koşullarını, ruhsat uygunluğunu ve ürün saklama standartlarını inceledi. Uygunsuzluk tespit edilen noktalara uyarılar yapılırken, halk sağlığını riske ata işletmelere idari işlem başlatıldı.