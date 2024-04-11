Ankara Büyükşehir'in Fitre Ver kampanyasında 24 bin 200 aileye ulaşıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyası ile Ramazan ayında da büyük bir dayanışma örneğine imza attı. Büyükşehir Belediyesinin çağrısıyla Türkiye’den ve yurtdışından seferber olarak kampanyaya katılan 17 bin 600 hayırsever, 21 milyon 347 bin 832 lira bağışta bulunarak Ankara’daki 24 bin 200 ihtiyaç sahibi ailenin yanında oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği sosyal destek çalışmaları ile tüm Türkiye’ye örnek olacak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin “Ramazan Ayının Bereketi Her Sofrada Hissedilsin Diye İhtiyaç Sahipleriyle Hayırseverler Arasında Köprü Olmaya Devam Ediyoruz” sloganıyla başlattığı hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan, “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyasıyla büyük bir dayanışma örneğine daha imza atıldı.

Hayırseverler Ramazan ayı boyunca https://fitrever.ankara.bel. tr/ adresi üzerinden Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların Başkent Kartlarına bağışta bulundu.

KAMPANYAYA 17 BİN 600 HAYIRSEVER KATILDI

Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırseverler arasında köprü olarak Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyasına, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından 17 bin 600 hayırsever katılım gösterdi.

BİR ELİN VERDİĞİNİ DİĞER EL GÖRMEDİ

Ramazan ayı süresince devam eden ve bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde https://fitrever.ankara.bel. tr/ adresi üzerinden sürdürülen kampanyada, bin 781 kişiye 130 TL, 2 bin 499 kişiye 260 TL, 2 bin 580 kişiye 390 TL, 3 bin 639 kişiye 520 TL, 8 bin 417 kişiye 650 TL, 3 bin 200 kişiye bin 40 TL ve 2 bin 84 kişiye de 30 günlük fidye olan 3 bin 900 TL ile Başkent Kartlarına bağışta bulunularak destek olundu.

24 BİN 200 AİLEYE FİTRE YA DA FİDYE VERİLDİ

81 il ve yurt dışından toplam 17 bin 600 kişinin katıldığı kampanya ile 159 bin 273 adet fitre ve fidye veren hayırseverler toplamda 21 milyon 347 bin 832 lira 7 kuruş bağışta bulunarak 24 bin 200 Başkentli ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında oldu.