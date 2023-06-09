Ankara'da yine sel alarmı! Mansur Yavaş izinleri iptal etti

Ankara'da bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ekipler alarma geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm izinlerin kaldığını duyurdu.

Ankara Valiliği, dün akşam yaptığı uyarıyla kentte bugün etkili olması beklenen sağanak nedeniyle, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

"ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR"

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; 9 Haziran 2023 Cuma günü ilimiz çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

MANSUR YAVAŞ: TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Ankara Valiliği'nin uyarısının ardından başkentte teyakkuza geçilirken, ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili birimlerin tüm izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

"TÜM İHBARLARA TEK TEK ULAŞACAĞIZ"

Yavaş şu ifadeleri kullandı; "Değerli hemşehrilerim, bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır.Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız"