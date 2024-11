''Atatürk’ün ıIşığında yükselen bir Türkiye için...''

Altıeylül Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinliklerini Büyük Bir Saygı ve Özlemle Gerçekleştirecek

Altıeylül Belediyesi, 10 Kasım’ı saygı ve derin bir özlemle anacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yılında, Altıeylül’de düzenlenen etkinlikler, Atatürk’ün mirasını, fikirlerini ve mücadelesini bir kez daha hatırlatacak, Türk milletinin kalbinde büyük bir yankı uyandıracak.

"Atatürk’ün Fikirleri, Geleceği Aydınlatmaya Devam Ediyor!"

Etkinlikler 9 Kasım’da Hasan Can Kültür Merkezi’nde Sinan Meydan’ın “Ölümsüz Fikirleriyle Atatürk” söyleşisi ile başlayacak. Meydan, Atatürk’ün devrimci vizyonunun sadece tarihsel değil, aynı zamanda günümüz Türkiye’sinin yönünü belirleyen bir ışık kaynağı olduğunu vurgulayacak

"Atatürk’ü Anlamak, Vatanı Sevmek Demektir!"

10 Kasım akşamı ise Sultan Abdülhamit Han Gelişim Merkezi'nde “Mustafa Kemal Oratoryosu” müzikseverler ile buluşacak. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü ve Bando Komutanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek oratoryoda, Atatürk’ün hayatı ve mücadelesi sahnede adeta yeniden yaşatılacak. Orkestranın gücü, koro şefliğini üstlenen Doç. Dr. Barış Kardeş ve Bando Albay Murat Sarıca'nın liderliğinde mükemmel bir uyum sergileyecek. Atatürk’ün özgürlük ve bağımsızlık ideallerini, müzikle buluşturulan bu anlamlı anlatıma ilginin büyük olması bekleniyor.

Aynı günün akşamının devamında ise, "Veda" filmi ile Atatürk’ün son günlerine bir yolculuk yapılacak. Balıkesirliler, Türk milletinin kurtarıcısının son nefesini verdiği anı büyük bir hüzünle izleyecek. Ancak o anın ardından, Atatürk’ün bıraktığı eşsiz mirasın, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek aydınlatacak bir fener gibi parlamaya devam ettiği bir gerçek olarak bir kez daha tüm kalplere kazınacak.

"Bir Milletin Uyanışı, Bir Önderin İzinde..."

11 Kasım’da Hasan Can Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek “10 Kasım Atatürk Oratoryosu” ise etkinliklere noktayı koyacak. Ayvalık Eğitim İş Sendikası tarafından organize edilen bu anlamlı oratoryo, katılımcılara Atatürk’ün Cumhuriyet’i kurma yolundaki eşsiz azmini ve fedakarlığını bir kez daha hatırlatacak.

“ATATÜRK’ÜN İZİNDEN GİDECEĞİZ”

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli “Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha anmak, onun aydınlık düşüncelerini ve cesur liderliğini hatırlayacağız. Atatürk, Türk milletine sadece bir ülke bırakmadı, aynı zamanda bir özgürlük mücadelesinin simgesi, bir çağdaşlaşma yolunun önderi oldu. O, milletinin kaderini değiştiren büyük bir liderdi ve bıraktığı miras, her geçen gün daha da büyüyerek hayatımıza yön vermeye devam ediyor. Atatürk'ün sözleri, bugün de geçerliliğini koruyor. 'Ne mutlu Türküm diyene' diyerek, milletimizin birliğini ve beraberliğini her şeyin önünde tutmamız gerektiğini hatırlatmıştır. 'Yurtta barış, dünyada barış' diyerek, sadece ülkemizde değil, dünya genelinde barışın hakim olmasını istemiştir. Atatürk, halkına güvenmiş, halkı da ona güvenmiştir. Hep birlikte, onun gösterdiği çağdaş ve bağımsız Türkiye yolunda ilerlemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." Atatürk’ün bu büyük mirasına sahip çıkacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Türk milletinin gücü, kararlılığı ve sevgisi her zaman Atatürk’ün izlediği yolda olmalıdır. O’na duyduğumuz minnettarlığı, sadece anarak değil, onun kurduğu Cumhuriyet’i daha da ileriye taşımak için her gün çalışarak gösteriyoruz. Altıeylül Belediyesi olarak, Atatürk’ün fikirlerini yaşatmak, onun izinden gitmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Atatürk’ün izlediği yol, Türk milletinin aydınlık geleceğinin teminatı olmaya devam edecek." Dedi.

"Atatürk Hep Yaşayacak!"

Tüm bu etkinliklerle Altıeylül Belediyesi, Atatürk’ün adını sadece bir gün değil, her gün yüreklere kazıyan bir hatırlatma yapmış olacak. Altıeylül de 10 Kasım, Atatürk’ün yaşamış olduğu dönemdeki kadar güçlü, umutlu ve kararlı bir şekilde anılacak. Altıeylül Belediyesi, Atatürk’ün fikirlerine olan bağlılıklarını bir kez daha gösterecek, onun mirasını yaşatmanın, Türkiye Cumhuriyeti’ni daha aydınlık yarınlara taşımak için bir sorumluluk olduğunun bilinciyle etkinliklere katılacak.