Bandırma Belediyesi'nden Ziraat Bahçesi için temizlik seferberliği

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ziraat Bahçesi’nde artan insan hareketliliği, çevre temizliğini ön plana çıkardı. Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ziraat Bahçesi’nde oluşan kirliliği düzenli aralıklarla titizlikle temizliyor.

Bandırma Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kentte çevre duyarlılığının artırılması amacıyla vatandaşlara önemli bir çağrıda bulunuldu. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Ziraat Bahçesi’nde yaz aylarında artan yoğunluk nedeniyle oluşan kirliliği Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz düzenli aralıklarla temizliyor. Ancak unutmayalım ki, en temiz kent; kirletilmeyendir. Lütfen bir arada yaşama kültürünü gözeterek; doğayı, kamusal alanlarımızı ve yaşam alanlarımızı hep birlikte temiz tutalım.”

Bandırma Belediyesi, kamuya açık alanların korunması ve doğaya karşı duyarlılığın artırılması adına tüm vatandaşları çevreyi kirletmemeye ve ortak yaşam alanlarına sahip çıkmaya davet ediyor. Temizlik çalışmalarının sürdürülebilirliği ve kent estetiğinin korunabilmesi için bireysel sorumlulukların önemine dikkat çekiliyor.

Daha yaşanabilir bir Bandırma için el ele!