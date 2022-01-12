Başakşehir’de yeni sosyal konut projesi başlıyor

Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir’de, yeni bir sosyal konut projesi daha hayata geçiriliyor.

Başakşehir Belediyesi güvencesiyle inşa edilecek Kayapark Sakura Evleri, kentsel dönüşüm alanında başka bir kururumdan destek almadan yapılan ilk konut projesi olacak.

Başakşehir Belediyesi ve Famir Yapı işbirliği ile Kayabaşı Mahallesi’nde, doğanın ve sağlığın tam merkezinde yeni bir konut projesi başlıyor. “Sağlığın merkezinde yemyeşil bir yaşam” sloganıyla hayata geçirilecek Kayapark Sakura Evleri’nde, 6 blokta toplam 445 daire inşa edilecek. Proje kapsamında iki farklı tipte 267 adet 2+1 ile 178 adet 3+1 daire, ön talep fırsatı ve maliyetine yakın fiyatlarla satışa sunulacak. 17 bin 420 metrekare alan üzerinde yükselecek kentsel dönüşüm projesi, Avrupa’nın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Atatürk Olimpiyat Stadı ve Kayapark Millet Bahçesi’ne komşu olacak. Kayapark Sakura Evleri, İstanbul Havalimanı’na yakınlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Bağlantısı, şehrin her bölgesine ulaşım imkanı sağlayan metro hatları ve otobüs güzergahları ile sakinlerine seçkin bir lokasyon avantajı da sunacak.