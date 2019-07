Başkan Rıza Akpolat mahalle ziyaretlerine başladı

Başkan Akpolat 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde vatandaşların katılımı ve destekleri için teşekkür etti. Ziyaret sırasında vatandaşlar Başkan Akpolat’a yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Herkesle tek tek tokalaşan Başkan Akpolat, 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimi için vatandaşların rekor düzeyde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destekleri için teşekkür etti. Ziyaret sırasında Balık Pazarı’na da uğrayan Başkan Akpolat esnafa bir sorunu olup olmadığını sorarak her zaman belediyenin kapısı sizlere açıktır mesajı verdi. Vatandaşların Başkan Akpolat’a ilgisi yoğun oldu sık sık fotoğraf çekinerek sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Akpolat Beşiktaş’ın her sokağını her mahallesini gezeceğini ve halkın içinde olacağını ifade etti.