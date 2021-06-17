Başkan Seçer: ''Belediye başkanı ile muhtar mutlaka iş birliği yapmak durumda''

Mezitli Muhtarlar Derneği 1. Olağan Genel Kurulu’na katılan Başkan Seçer, muhtarları “mesai arkadaşlarım” sözleriyle tanımladı. Başkan Seçer, daha faydalı, etkin ve sonuç alınabilecek hizmetler yapılabilmesi için muhtarlarla iş birliğinin önemine değinerek, “Belediye başkanı ile muhtar mutlaka iş birliği yapmak durumundadır” diye konuştu.

Mezitli’ye yapılan çalışmaları anlatan Başkan Seçer, önemli bir yatırımın müjdesini “200 milyon liralık içmesuyu şebeke hattı çalışması başlıyor” sözleriyle verdi. Sahillerin tahsisine ilişkin konuşan Seçer, kurumların birbirleri ile uyum içerisinde olmasının önemini vurguladı. Seçer, “Şimdi, ‘Sen ayrı partinin belediye başkanısın, ben ayrı partinin bakanıyım ya da bürokratıyım’ dediğiniz noktada Türk halkına bir faydanız olmaz. Türk halkının derdine çare olmazsınız, onun üzerine dert olursunuz. Biz Türk halkının üzerine dert olmak istemiyoruz, biz derman olmak istiyoruz” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Muhtarlar Derneği 1. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Muhtarları “mesai arkadaşlarım” sözleriyle tanımlayan Başkan Seçer, muhtarlarla uyum içerisinde hareket ederek Mersin’e güzel hizmetler kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

“Belediye başkanıyla muhtar, mutlaka iş birliği yapmak durumundadır”

Başkan Seçer, Jandarma Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Seçer, Mezitli Belediye Binası’nda gerçekleştirilen Mezitli Muhtarlar Derneği 1. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Daha faydalı, etkin ve sonuç alınabilecek hizmetler yapılabilmesi için muhtarlarla iş birliğinin zorunluluk olduğunu dile getiren Seçer, “Belediye başkanıyla muhtar, mutlaka iş birliği yapmak durumundadır. Özellikle yurttaşlarımızla aramızdaki köprü vazifesini görür muhtarlarımız. Muhtarların bana aktardığı bilgi akışları doğru karar vermeme ya da yanlıştaysak yanlıştan dönme konusunda çok önemli bir etki yapıyor. Bunu da açık yüreklilikle söylemem lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim henüz ilk dönemim. Muhtarlarla ilişkilerimizin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabi münferit olaylar olmuyor değil. 805 mahalle, 805 ayrı şahsiyet ama 1 ilçe belediye başkanı ya da 1 büyükşehir belediye başkanı. Ben kümülatif olarak baktığınız zaman çok daha fazla büyük bir kitle ile iş birliği yapma durumundayım. Ya da mesai arkadaşlarımın sayısı çok daha fazla. Bu beni memnun ediyor” dedi.

“Tartışmasız ve rakipsiz Türkiye’nin yükselen yıldızı Mersin”

Mezitli’nin çok güzel bir merkez ilçe olduğunu ifade eden Başkan Seçer, her geçen gün nüfusunun arttığını ve değerinin katlandığını söyledi. Mezitli’de bitirilen imar planlarına ilişkin de konuşan Başkan Seçer, “1/5000’lik, buna bağlı olarak 1/1000’lik nazım imar planı çalışmaları çok değerli çalışmalar. Bunlar böyle kolay Meclis’ten geçen ya da uygulamaya giren konular değil. Çünkü kentin geleceğini çiziyorsunuz orada. Daha sonraki on yıllar sonraki nesiller ya size teşekkür edecek ya da intizar edecek” ifadelerini kullandı.

Mersin’in gelecek 15 yılda Türkiye’nin yükselen yıldızı olacağını sözlerine ekleyen Seçer, “Bu zenginliğin farkındayız. Bu farkındalıkla belediye başkanlığı yapıyoruz. Mezitli de şanslı, Mersin de şanslı. Neden? Kalbinde hiçbir kötülük taşımadan kendisine destek olmuş, kendisine güvenmiş, kenti emanet etmiş yurttaşlara layık olmak için var gücüyle çalışan belediye başkanları var. Bu önemlidir. Bu çok değerli bir durumdur. Sizler de muhtarlarımız olarak öylesiniz” dedi.

“200 milyon liralık içmesuyu şebeke hattı çalışması başlıyor”

Mezitli’de çok önemli yatırımlar yapıldığına da vurgu yapan Başkan Seçer, altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam edileceğinin altını çizdi. Belediyeciliğin yalnızca beton yapmak olmadığını, ayrım gözetmeden insana yatırım yapmak gerektiğini belirten Başkan Seçer, Mezitli’de yapılan bazı çalışmaları şöyle anlattı:

“Yıllardır Kuyuluk sürüncemede, bir altyapı beklentisi vardı. Büyük bir sorun alanı olan bölgede bitirdik, şimdi 2. etap, 3. etap çalışmalar devam ediyor. Yine grup yolları, muhtelif yerlerde içme suyu şebekeleri, paket arıtma ihtiyacı olan Tepeköy gibi birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Çok önemli bir projeye imza atacağız, Allah izin verirse. Her şey tamamlandı. Buraya toplantıya gelmeden Sayın Başkan’la da görüştük. Bir yol haritası çizdik. Çünkü Mezitli’de çok büyük kazı çalışmaları başlayacak. Yanlış duymadınız. 200 milyon liralık içmesuyu şebeke hattı çalışması başlıyor. Çok demode içmesuyu şebeke hattı var. Burayı yapıyorsunuz orası patlıyor, orayı yapıyorsunuz diğer taraf patlıyor. Artık Mezitli’nin içmesuyu şebeke hatları yenilenecek. Muazzam bir noktaya geleceğiz. Biz kırsal mahallelerde de çalışıyoruz. Şu anda Kuzucubelen’de içmesuyu çalışması var.”

“Asfaltta bu yılki projeksiyonumuz 40 bin ton”

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının projeksiyonundaki rakamsal değerleri muhtarlarla paylaşan Başkan Seçer, “Bizim ilk yönetime geldiğimiz, ilk icraat yılı dediğimiz, 9 aylık 2019 yılı içerisinde yaklaşık kullandığımız sıcak asfalt miktarı 14 bin ton. Geldik ayağımızın tozuyla. 2020’de pandemi koşulları, bizim bilinçli olarak değiştirdiğimiz projeksiyonlar, strateji değişikliği 8 bin tona düşürdük. Bu yıl şu ana kadar bakın ilk 5 ayda 17 bin ton sıcak asfalt kullandık Mersin’de. Bu yılki projeksiyonumuz 40 bin ton. İlk 5 ayda tıkır tıkır da gidiyor. Lütfen Meclis’i izleyin! Biz şeffaf belediyecilik yapıyoruz. Oraya yansıtıyoruz. Diyoruz ki, ‘Bunları, bunları, bunları yapacağız. Bunların gerçekleşme oranı şu ana kadar bu. Fiili bu, parasal bu’. Hiçbir şeyi saklamıyoruz. Yapacağımızı ‘yapacağız’ diyoruz. Yapamayacağımızı ‘yapamayacağız’ diyoruz. Mezitli bizim için önemli bir ilçemiz. Buraya ne gerekiyorsa ilçe belediyemize el birliği halinde devam ettireceğiz” dedi.

“Biz Türk halkının üzerine dert olmak istemiyoruz, biz derman olmak istiyoruz”

Sahillerin tahsisine de değinen Başkan Seçer, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bütün sorun alanlarının çözüm noktası olarak belediyeler görülüyor. Ama sorun alanları biz değiliz ki. ‘Tahsis istedim’ diyor, ‘alamadım’ diyor. Ben tahsis istiyorum alamıyorum. Mülk Milli Emlak’ın, sorumluluk Büyükşehir Belediyesi’nin. Parklarda da aynı durum. Sürekli gündeme getiriyoruz. Kültür Park’ın Mezitli bölümünde kalan kısmında sorunumuz yok. Yenişehir’in kalan kısmında bazı çalışmalar yapacağız. Ön tahsis süresi bitmiş. Tahsis alamıyoruz, ihaleye çıkamıyoruz. Bir sorun alanı. Atatürk Parkı aynı şekilde. Kurumlar arasında uyum olmadığı zaman tablo bu. Şimdi ‘sen ayrı partinin belediye başkanısın, ben ayrı partinin bakanıyım ya da bürokratıyım’ dediğiniz noktada Türk halkına bir faydanız olmaz. Türk halkının derdine çare olmazsınız, onun üzerine dert olursunuz. Biz Türk halkının üzerine dert olmak istemiyoruz, biz derman olmak istiyoruz. Onun için uyuma, eş güdüme önem veriyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın bir göstergesi. En azından ortaya koyduğumuz gayret çok önemli. Bu gayret çok daha fazla yoğunluğa erişecek.”

“Tüm muhtar arkadaşlarımıza başarılar diliyorum”

Başkan Seçer, Mersin’e hizmet için iş birliğinin önemine değinerek, “Hepimiz kardeşiz. Hangi çatı altında olursak olalım. Bakın AK Partisi, İYİ Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ayrımı olmadan burada bir aradayız. Hizmetlerde de aynı şiarla, aynı ülküyle hareket etmek durumundayız. Ben derneğimizin seçiminin hayırlı olmasını istiyorum. Kurucu başkanımız, Ömer Başkanın nezdinde tüm muhtar arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni görev yapacak tüm arkadaşlarıma bizlerle beraber uyum içerisinde Mezitli halkına çok güzel, çok önemli, çok hayırlı hizmetler yapmayı diliyorum” dedi.

Başkan Tarhan: “Bütün Mezitli’nin sorunlarını kendisi çok yakından biliyor”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’ye kazandırılan hizmetlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in çok önemli bir payı olduğunu belirterek, “Büyükşehirlerin, ilçe belediyeleri ile uyumlu şekilde ortak çalışmalar yürütmesi. Biz bu anlamda çok şanslıyız tabi ki. Çünkü adaylık görevinden başlayarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Mezitli’nin sorunlarını kendileri doğrudan sordu, soruşturdu ve mesaj da verdi. Neler yapacağını açık ve net şekilde söyledi ve başladı da bunlara zaten göreve geldikten sonra. Bütün Mezitli’nin sorunlarını kendisi çok yakından biliyor. Sorunları çözmek için önce sorunların doğru tespiti gerekiyor. Bu bir aşamadır. Tespitler yapıldı. Bilinmeyen hiçbir şey yok ve adım adım yapılıyor tabi ki. Bunlardan birisi de Mezitli’nin imar planlarıydı. Ben buradan tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Gerçekten 4 ilçe içerisinde planları bitirilmiş tek ilçeyiz” diye konuştu.