Başkan Seçer, MTSO ile Uluslararası İlişkiler Konseyi iş birliğinde 9. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitim Kongresi kapsamında düzenlenen “Küresel Dönüşüm Odağında Türkiye” konferansına katıldı. Başkan Seçer, “Mersin, şu anda Türkiye’nin en stratejik bölgesi” dedi.

Suriyeli sığınmacılar konusunun Mersin’e etkisini de değerlendiren Seçer, “Mersin, Türkiye’nin Suriye gelişmelerinde 6’ncı sırada en büyük göç almış kentidir. Mersin, her şeyden etkileniyor. Stratejik geleceği olan, çok sektörlü bir kent. Sadece Türkiye değil, bölgede, dünyada önemi her geçen gün artan bir kent hüviyetinde olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Uluslararası İlişkiler Konseyi iş birliğinde 9. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitim Kongresi kapsamında düzenlenen “Küresel Dönüşüm Odağında Türkiye” konferansına katıldı. Akademisyenler, iş insanları ve kurum temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, küresel dünyaya dair önemli fikirler ortaya konuldu. Küresel dünyanın Mersin özelindeki yansımasını değerlendiren Başkan Seçer, “Mersin, şu anda Türkiye’nin en stratejik bölgesi” dedi.

Başkan Seçer, bu tarz toplantıları Mersin’de daha çok yapmak istediklerini ifade ederek, “Bu değerli insanları kentimizde görmek istiyoruz ve bu toplantı belki de bir ön hazırlık, örnek çalışma hüviyetinde olacak. Malumunuz bir pandemi süreci yaşadık. Tüm dünya gibi Türkiye de Mersin de etkilendi. Bu tür etkinlikler, toplantılar akamete uğradı. Ama artık hayat normalleşti. Biz de bu normalleşen hayata ayak uyduracağız, tıpkı dönüşen küresel dünya gibi” dedi.

“Uluslararası ekonomiyi, dönüşümün Mersin ve Türkiye’ye yansımalarını düşüneceğiz”

Belediye başkanları olarak görev ve sorumluluk alanı içerisinde yerelde vatandaşların taleplerini, beklentilerini yerine getirmeleri gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, genel siyasi gelişmelere dair de şunları söyledi:

“Bizler de Türkiye’deki, dünyadaki gelişmelerin farkındayız ve bunlarla ilgili de söyleyecek sözümüz var. Bizler birer siyasi parti çatısı altında bu makamlara seçiliyoruz ve her siyasi partinin olduğu gibi benim partimin de bir dünya görüşü, Türkiye hakkında düşünceleri var. Sorun alanlarına yönelik tespitleri, ortaya konulacak projeleri ve bunlara ilişkin söylemleri var. Genel olarak konuşmacıları dinlerken arkadan bir ses, ‘Önce demokrasi, hukuk devleti’ dedi. Ben de duydum bunu. Önce demokrasi, hukuk devleti, ondan sonra gerisi. Burada uluslararası ekonomiyi, dönüşümün Mersin ve Türkiye’ye yansımalarını düşüneceğiz. Peki, bu kadar iş insanı var. Can, mal, yatırım teminatının olmadığı bir yerde ekonominin büyüyeceğini öngörüyor musunuz? Ben bir iş insanı olsam, bir yere yatırım yapacak olsam önce neye bakarım? Acaba orada işler nasıl yürüyor? Yasalar nasıl? Orası bir hukuk devleti mi? Orada yaptığım yatırımların geleceği ile ilgili bir kuşkum, endişem olur mu? Bunlara bakarsınız. Onun için önce demokrasi, hukuk devleti, özgür toplum olsun ki serbest piyasa ekonomisi oluşsun. Sermaye gelsin, özgürce yatırımlarını yapsın.”

“Mersin, şu anda Türkiye’nin en stratejik bölgesi”

Başkan Seçer, Mersin’in her açıdan Türkiye’nin en stratejik bölgesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Küresel dönüşümdeki kastımız belli; ekonomik gelişmeler, savaşlar, pandemi, toplu göçler. Mersin, küresel dönüşümden en çok etkilenen illerin başında geliyor. Pandemi oldu etkilendi ama en az etkilendi. Bir fırsat yarattı Mersin’e. Türkiye’de tüm illerde vergi gelirleri düştü ama Mersin’de diğer vergi gelirleri düşen illere göre nispi olarak çok daha az seviyede düştü sektörel zenginliği nedeniyle. Gıda sektöründe, tarımda canlı olması nedeniyle. Tarım şu anda da çok önemli çünkü savaş var. Pandemide de tarım ve gıda önemli oldu. Ukrayna-Rusya savaşında da oldu. Çünkü önemli miktarda o bölgelerden tahıl, yağlı tohumlar gibi Türkiye’nin tarımsal dış girdilerinde önemli paya sahip ürünleri ithal ettiğimiz yer ya da pandemide tedarik zinciri bir sorun yaşadı. Burada neresi öne çıktı? Mersin Limanı.”

“Mersin, Türkiye’nin Suriye gelişmelerinde 6’ncı sırada en büyük göçü almış kentidir”

Mersin özelinde Suriyeli sığınmacılar konusunu da değerlendiren Başkan Seçer, “Mersin, Türkiye’nin Suriye gelişmelerinde 6’ncı sırada en büyük göçü almış kentidir. Mersin’in yerli nüfusu 1.9 milyondur. Şu anda 250 bin kayıtlı Suriyeli geçici koruma altında misafirimiz var. 150 bin de kayıt dışı sığınmacı var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, yasal olarak sorumlu olduğum, ona göre kaynak aktarılan 1,9 milyon nüfusu, 2 milyon 300 bin nüfusun refahı, rahat yaşamı, medeni yaşamı için harcamak zorunda kalıyorum. Demek; Mersin her şeyden etkileniyor. Stratejik geleceği olan bir kent. Çok sektörlü bir kent. Sadece Türkiye değil, bölgede, dünyada önemi her geçen gün artan kent hüviyetinde olacağını düşünüyorum” dedi.

“Bugün Türkiye’de yaşananlar 84 milyonun sorunu değildir”

Türkiye’de yaşanan güncel sorunlara dair de görüşlerini aktaran Başkan Seçer, “Son günlerin en yoğun konuşulan konularının başında ‘Suriye, Suriye sonrası Türkiye’ye yansımaları, bundan sonra ne olacağı’ konusu geliyor. Bu halkın da merak ettiği konu. Birçok insan acaba yanlış anlaşılabilir miyim diye özellikle siyasetçiler, bu konuda beş düşünüp bir konuşuyor. Ben de öyle yapıyorum. Çünkü sözler alıp başka mecralara taşınıyor. Ben insanım, empati kurmasını bilirim. Belediye Başkanıyım. Bu kentin ağabeyiyim, kardeşiyim, kim nasıl görmek istiyorsa. Bu kentte yaşayan herkes kendisini iyi hissetmeli ve bizim güvencemizde olmalı. Ona lafımız yok. Suriyeli kardeşlerimiz rahat olsun, herkesi kucaklıyorum ama bu sorunun üstünü örterek, gelecekte başımıza gelecekleri başımızı kuma gömerek, görmemezlikten gelerek, kentimizi, ülkemizi, geleceğimizi farklı sorunların kucağına bırakmamalıyız” diye konuştu.

Bugün Türkiye’de yaşananların sadece 84 milyonun sorunu olmadığını ifade eden Başkan Seçer, bunun Suriye ve Türkiye’de yaşayan halkların da sorunu olmadığını söyledi. Sorunun tamamen siyasi olduğuna dikkat çeken Seçer, “Tabi sorunun uluslararası boyutları, sınır güvenliği boyutu vardır. Türkiye’nin tehdit altında olduğu terör boyutu vardır. Ama durum bu noktaya geldiyse siyasi iradenin sonucudur ve çözecek olan da Türkiye ve Suriye başındaki siyasi iradedir. Çözülmeyecek sorun değildir. Umut ediyorum; hem ülkemde hem bölgede hem de dünyada barış hakim olsun. İnsanların kardeşliği egemen olsun. Gelecek günler bugünlerden çok daha iyi olsun” dedi.

Kızıltan: “Mersin’de dünya çapında bir etkinlik planlıyoruz”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin’in özgür bir şehir olduğunu belirterek, “Mersin’de özgürce konuşuruz biz. Sizlerin de özgürce konuşmasını diliyoruz. Çünkü bizler konuşmazsak, hem tabandan hem bilim, akademi dünyasından gelen fikirleri ortaya koymazsak bizi yönetenler doğruyu bulamazlar. Bizlerin söyledikleri hiçbir zaman siyasi değildir” dedi. Türkiye’deki ekonomi politikaları ve yatırımlara ilişkin düşüncelerini dile getiren Kızıltan, “Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Büyükşehir Belediyesi ekibi ile birlikte epeydir konuşuyoruz. Bu konferans bizim için bir antrenman olacak. Mersin’de kalıcı, dünya çapında bir Davosvari etkinlik planlıyoruz. Çok büyük katkılar vereceksiniz bize. Bu Davosvari etkinliği de kısa bir süre içinde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Uluslararası İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, pandemi nedeniyle bu tür buluşmaları ertelemek durumunda kaldıklarını belirterek, “Bu bir kavuşma aynı zamanda. 2,5 yıl sonra ilk defa yüz yüze Türkiye uluslararası ilişkiler camiasını ve akademisyenlerini bir araya getiriyoruz” dedi. Aydın, konuşmasının devamında Uluslararası İlişkiler Konseyi hakkında bilgiler verdi.