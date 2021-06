Başkan Seçer: ''Şeffaf belediyecilik yapıyoruz''

Başkan Seçer, Gülnar ve Silifke ilçelerine yaptığı çıkarmada halkla bir araya geldi. Her 2 ilçede de gün boyu bir dizi ziyaret yapan, pazar yerlerini gezen, esnaf ve vatandaşın taleplerini dinleyen Seçer, vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaştı. Seçer, “Vatandaşın içinde olduğum zaman mutlu olan bir siyasetçiyim” vurgusu yaparken, “Türkiye Türkiye oldu olalı, Mersin Mersin oldu olalı yerel yönetimlerde bizim dönemimizde yaşanan şeffaf belediyecilik anlayışı hasıl olmadı” dedi.

Belediye hizmetlerinde her konuda yapılmış somut projeleri bulunduğunu kaydeden Seçer, “Sosyal hizmetlerden imar işlerine, kültür-sanat etkinliklerinden kadın politikalarımıza kadar takdire şayan çalışmalarımız var” diye konuştu. Seçer, Mersin’in her noktasında, adaletli hizmet yapacaklarını dile getirerek, “Adalet dağıtacağız. Pozitif ayrımcılık yapacağız. Biz halktan, mağdurdan, kadından, çocuktan, engelli yurttaşımızdan tarafız. Bizim tarafımız belli” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar ve Silifke ilçelerinde halkla bir araya geldi. Yaptığı ziyaretlerde ve pazar yeri gezilerinde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Seçer, her 2 ilçede de vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaştı. Seçer, “Vatandaşın içinde olduğum zaman mutlu olan bir siyasetçiyim” dedi.

Seçer, Gülnar girişinde Türk Bayrakları ve meşaleler ile karşılandı

Başkan Seçer, Gülnar girişinde CHP Gülnar İlçe Başkanlığı tarafından ellerinde Türk Bayrakları, meşaleler ve çiçeklerle karşılandı. Seçer’e Gülnar ve Silifke ziyaretleri boyunca; CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, CHP Gülnar İlçe Başkanı Ümran Yaldız, CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, İYİ Parti Gülnar İlçe Başkanı Ömer Tan ve Meclis üyeleri eşlik etti.

Başkan Seçer, Gülnar ziyaretine pazar yerinde başladı ve esnafa ‘Hayırlı işler’ diledi. Ardından esnaf gezisi de yapan Seçer, daha sonra Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar’ı makamında ziyaret etti. Gülnar Kültür Merkezi’nde muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan proje ve çalışmalar hakkında bilgi verip, sorun ve talepleri dinledi. Gülnar’da inşaatı devam eden Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Konukevi ile Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’ni ziyaret eden Seçer, kurs merkezi öğretmenleri ile sohbet etti. Ziyaret, CHP Gülnar İlçe Başkanlığı’nda partililer ile bir araya gelinip uygulama ve projelerin anlatılması ile sürdü. Gülnar ilçe ziyaretini tamamladıktan sonra Silifke’ye geçen Seçer, orada da vatandaş ve esnaf ile bir araya gelip, sıkıntılarını dinledi, taleplerini aldı. CHP Silifke İlçe Başkanlığı ziyareti ile başlayan Silifke ziyaretleri, pazar yeri ziyareti ile noktalandı.

“Vatandaşın içinde olduğum zaman mutlu olan bir siyasetçiyim”

Seçer, Gülnar’da gerçekleştirdiği muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluşmasında, pandeminin bu tarz etkinliklerin önüne engel koyduğundan bahsederek, “Vatandaşlarımıza yakın olmak istiyoruz. Vatandaşın içinde olduğum zaman mutlu olan bir siyasetçiyim” dedi. Pazar yerinde vatandaşlarla yaptığı sohbetten büyük keyif aldığını dile getiren Seçer, “Çünkü insanlar doğal haliyle, temiz duygularıyla, sadece bizlerden daha iyi yönetici olmamızı, daha iyi hizmet yapmamızı, kendilerini mutlu ve memnun etmemizi istiyorlar, bekliyorlar” dedi.

“Biz program çerçevesinde çalışan bir belediyeyiz”

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’ye bağlı toplam 159 personelle Gülnar’ın 50 mahallesine hizmet verdiklerini söyleyerek, Gülnar’daki toplam yol ağlarının 418 kilometre olduğunu belirtti. Kendilerine en çok yol konusunda talep geldiğini sözlerine ekleyen Seçer, “Biz Gülnar’da göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 7 bin ton sıcak asfalt kullanmışız. 26 kilometre yolda da sathi asfalt kaplama çalışmamız olmuş. Bu yıl içerisinde toplam 26 bin 500 ton planladığımız sıcak asfalt çalışmamız var ve 105 kilometre de sathi kaplama. Bunun da programı belli, program içerisinde sıcak asfalt kaplama programımız. Biz program çerçevesinde çalışan bir belediyeyiz. Günübirlik karar değiştiren, muhtar dedi diye makineleri bir yerden bir yere taşıyan ya da siyasi bir telefon geldi ya da arkadaşımız aradı gibi birtakım taleplerle iş makinelerini bir yerden alıp bir yere götüren bir yönetim değiliz. Böyle bir şikâyetiniz olursa bunu direkt bana yapmanızı istiyorum. Belirli bir program çerçevesinde özellikle ilçelerde, merkezden uzak olan yerlerde kontrol açısından zorlandığımız yerlerde bu programa uygun çalışmak zorundalar. Bizim daha aklı başında, daha etkin iş yapabilmemiz için program çerçevesinde çalışmamız lazım. Yoksa kontrol altında olmaktan çıkıyor” dedi.

“Belediye devletin en önemli halkla iç içe olan kurumudur”

Muhtarlar ile STK temsilcilerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında tek tek bilgi veren Seçer, “Sosyal hizmetler konusunda sadece Gülnar değil, Mersin’in her noktasına adaletli, eşit yaklaşmak istiyoruz” dedi. Gülnar’da Halk Kart projesinden faydalanan toplam 647 yurttaşın bulunduğunu söyleyen Seçer, eğitimde fırsat eşitliğinden yana olduklarını belirtti. Seçer, “Fakirin çocuğu da okuma imkânına sahip olmalı. Buna hakkı var. Geliri yüksek bir ailenin çocuğu buna ulaşabiliyorsa, geliri düşük bir ailenin çocuğunun da ulaşması lazım. Ama ailenin yeterli parası yok ama devlet var. Devlet belediyedir, devlet diğer kurumlardır ama belediye de devletin en önemli halkla iç içe olan kurumudur” dedi.

“Biz bilimin, ilimin peşinde olmak istiyoruz”

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Seçer, “Biz Atatürkçü, çağdaş insanlarız. Nokta. Bunun ötesi bizim için teferruat. Bizim için bayrak kutsaldır, bizim için vatan kutsaldır, bizim için Atatürk değerlidir. Çünkü bizim önderimizdir. Bizim temel ideolojimiz, çizgilerimiz bunlardır. Bunun dışı bizim için teferruattır. Ben çocuklarımızın eğitim almasından yanayım, müspet ilimden yanayım. Ben dünya ile rekabet edebilmem için bir yönetici olarak çocuklarımın, ülkemin rekabet edebilmesi için çocuklarımızı eğitmemiz gerektiğini görüyorum, biliyorum” diye konuştu. Seçer, Süt Senin Gurur Mersin’in, El Bebek Gül Bebek, 1 Ekmek 1 Çorba gibi projeler hakkında da bilgiler verirken, evde sağlık ve tarım gibi alanlarda yaptıkları destekler hakkında da muhtarlar ile STK temsilcilerini bilgilendirdi.

“Biz el yordamıyla iş yapmıyoruz”

Başkan Seçer, tarımın bölge için önemli olduğunu ve nüfusun büyük bir kesiminin de tarımdan geçimini sağladığını söyleyerek, bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Seçer, “Her alanda değerli çalışmalar yaptığımızı söyleyebilirim. Eksiğimiz olabilir ama yaptığımız çalışmalar değerli. Bunun farkını muhtarlarımızın, başkanlarımızın görmesini istiyoruz. Biz el yordamıyla iş yapmıyoruz” dedi.

“Gülnar için toplamda yaptığımız, yapacağımız yatırımların yekûnu 152 milyon lira”

Seçer, yaptıkları önemli projelerden birinin de Ilısu Projesi olduğunu kaydederek, “Temiz içme suyu. Bu 30 milyon civarındaydı. Tabi iş devam ediyor, revize etmesi gerekiyor İller Bankası’nın. Çünkü fiyatlar değişti. Şu anda oranın bize maliyeti 45 milyon liraya çıktı. Biz orayı da devam ettiriyoruz. Ekonomik dalgalanmalar kamu yatırımlarını da etkiliyor. Son 1 yılda meydana gelen döviz kurlarındaki, inşaat malzemelerindeki oynamalar zaten halk kitlelerini vurdu, herkesi etkiledi ama kamu kurumlarının yatırımlarını da çok etkiledi. Bizim toplamda yaptığımız, yapacağımız yatırımların yekûnu; ilk dönemimizde; revize edilebilir, bu artabilir; 152 milyon lira, Gülnar için yapılan, yapımı devam eden projelerimiz, çalışmalarımız” dedi.

Seçer, Gülnar İlçe Başkanlığı’nda partililer ile bir araya geldi

CHP Gülnar İlçe Başkanlığı ziyaretinde de partililer ile buluşan Seçer, makamında oturmak yerine halkla iç içe olduğunu, dertlerini ilk ağızdan dinlediğini söyledi. Seçer, “Biz adalet dağıtmaya geldik, ne çekiyorsak adaletsizlikten çekiyoruz. Biz hizmet yapmaya geldik. Para halkın, vergiyi ödeyen halk, belediyelere gelen para vergiden gelen. O para tekrar halka gidecek. Halka yol olarak, eğitim desteği olarak, tarım desteği olarak gidecek” dedi.

“Şeffaf belediyecilik yapıyoruz”

Seçer, belediyenin avantadan maaş, avantadan ihale alma ve tanıdıkların kesesini doldurma yeri olmadığını söyleyerek, “Belediye vatandaşa hizmet yeri” vurgusunu yaptı. Seçer, “Türkiye’nin en zor Belediye Başkanlığı yapılan yeri neresi biliyor musunuz? Mersin. Anamur başka, Tarsus başka, Çamlıyayla nere, Aydıncık nere? 16 bin kilometrekare alan. 1 milyon 900 bine yaklaşık yerli nüfus, 400 bini geçti Suriyeli nüfus. Gelen para 1 milyon 900 bin nüfusa göre. Dertler 2 milyon 300 bin insanın derdine deva olmak. Kolay bir yerde Belediye Başkanlığı yapılmıyor. Ama çok şükür biz her zaman söyledik ‘bizim kadrolarımız iyi’ dedik. Milletvekilliği dönemimden hatırlayanlar bilir. ‘Bize de şans verin’ diyorduk. Ben de diyordum. ‘Biz de iyi çocuklarız’ diyorduk, bizim de birikimiz var, bizler namuslu insanlarız, bizler vatanı, milleti bilen, bayrağı bilen, Atatürk’ü bilen insanlarız. Ne derece doğru söylediğimiz ortaya çıktı” dedi.

Herkese hizmet götürmeye çalışırken, bir taraftan da geriden gelen tahribatları yok etmek için uğraştıklarını sözlerine ekleyen Seçer, vatandaşlara meclis toplantılarını izlemelerini önerdi. Seçer, “Şeffaf belediyecilik yapıyoruz. Orada ben anlatıyorum saatlerce. Alacağımızı, borcumuzu, yaptığımızı, yapacağımızı. İtiraz edebiliyorlar mı? Hayır. 1 milyar borç ödedim diyorum, ‘Ödemedin’ diyebiliyorlar mı? Ödüyoruz çünkü. Şuranın yolunu yapacağız ve yaptık diyorum. ‘Yapmadın’ diyorlar mı? Şuraya şu projeyi uygulayacağız, uygulayınca ‘Uygulamadın’ diyebiliyorlar mı? Bu sözü verdik, yapacağız, ‘Bu sözünü tutmadın’ diyebiliyorlar mı? Artık devir değişti Türkiye’de. Siyasi olarak hava değişti. Artık CHP’li kadrolar var” diyerek 31 Mart seçimlerinin önemine değindi.

“Gülnar’a desteğimiz devam edecek”

Seçer, her konuda yapılmış somut projeleri olduğunu vurgulayarak, “Belediye hizmetlerimiz Tarsus’tan Anamur’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar insanların beklentisinin çok üstünde bir başarıyla devam ediyor. Binlerce kez duyduğum bir cümle. ‘Hiç kimse CHP’den böyle bir performans beklemiyordu’ diyor. Bunu her yer için söylüyorum ama Mersin için 5 kat fazla söylüyorum. Demek ki çalışılırsa, sadakat içerisinde olunursa bütün kurumlar, bütün insanlar başarılı olur. Sosyal hizmetlerden imar işlerine kadar, üst yapı, alt yapı. MESKİ çalışmalarından tarımsal desteklere kadar, kültür-sanat etkinliklerinden kadın politikalarımıza kadar takdire şayan çalışmalarımız var. Her konuda somut yapılmış projelerimiz var” ifadelerine yer verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya başladıkları projeler hakkında partilileri tek tek bilgilendiren Seçer, “Gülnar’ı önemsiyorum. Gülnar’ın halkı çalışkan. Taştan suyu çıkartıyor, rızkını çıkartıyor, ekmeğini çıkartıyor. Her alanda Gülnar’a desteğimiz devam edecek. Tarımda da devam edecek, eğitimde de devam edecek. Eksiğimiz var çünkü mükemmeli arıyoruz” dedi.

“Mersin Mersin olalı yerel yönetimlerde bizim dönemimizde yaşanan şeffaf belediyecilik anlayışı hasıl olmadı”

Başkan Seçer, CHP Silifke İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Meclis toplantılarının herkese açık olduğunu belirterek, “Türkiye Türkiye oldu olalı, Mersin Mersin oldu olalı yerel yönetimlerde bizim dönemimizde yaşanan şeffaf belediyecilik anlayışı hasıl olmadı. Bu hakkımızı bizim dönemimizde Mersin’de CHP’li Belediye Başkanına, Adana’da, Hatay’da, Antalya’da, yani Millet İttifakı’nın olduğu yerde Millet İttifakı’na mensup olan Belediye Başkanlarına bu hakkı verin. Herkes şeffaf belediyecilik, hesap verebilir belediyecilik anlayışı içerisinde. Herkes israftan kaçınıyor” diye konuştu.

“Adalet dağıtacağız. Pozitif ayrımcılık yapacağız. Biz halktan tarafız”

Seçer, önlerine konulan engellerin onları bezdirmeyeceğini, yıldırmayacağını, aksine azim ve şevklerini artırdığını ifade ederek, “Biz bu ülke için çalışıyoruz. Biz aklımızın arkasında hiçbir şeytanlık olmadan, bu ülke için çalışmaya yemin etmişiz, ant içmişiz. Onun için çalışıyoruz. Bu bölgede her noktada, yukarıda aşağıda, ovada dağda, doğuda, batıda, hangi bölge olursa olsun adaletli hizmet. Adalet dağıtacağız. Adaleti eleştiriyoruz, adaletsiz olamayız. Pozitif ayrımcılık yapacağız. Bizim tarafımız belli. Biz halktan tarafız. Biz mağdurdan tarafız. Biz kadından tarafız, biz çocuktan tarafız, biz engelli yurttaşımızdan tarafız. 16 bin kilometrekare alanda hiçbir siyasal ayrım yapmadık. Biz doğru iş yapalım, adaletli iş yapalım. Bir gün herkes bizim doğru işler yaptığımızı görecek. Herkes bizim doğru tercihler olduğumuzu görecek. Herkes diyecek ki ‘bu insanlar bu ülkeyi yönetiyor’” dedi.

“Mersin güçlü bir kent. Mersin Büyükşehir Belediyesi de güçlü bir belediye”

Hizmetlerin artarak devam edeceğini de kaydeden Seçer, “Herkes bizim kardeşimiz. Bize oy veren vermeyen, bizi destekleyen desteklemeyen. Herhangi bir mezhepsel ayrım, herhangi bir bölgesel ayrımı kesinlikle reddediyoruz. Mersin güçlü bir kent. Mersin Büyükşehir Belediyesi de güçlü bir belediye. Hiçbir zaman engellemeleri şikâyet ettikten sonra, ben hizmetlere param yok, bütçem yok, makinem yok, malzemem yok, bunu yapamam demedim. Bunu muhtarlarım da ağzımdan duymamıştır” diye konuştu.

Başkan Seçer, gelecek hafta Silifke’de Gazi Çiftliği’nin açılışını yapacaklarını kaydederken, “İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha güzel projeler sadece Silifke’de değil, tüm Mersin sathında hayata geçecek. Bizler de sizlerin memnun olduğunu gördükçe, sizlerin mutlu olduğunu gördükçe, hizmetlerimizin geri dönüşünün bize dua olarak, teşekkür olarak döndüğünü gördükçe, çok daha fazla bir azimle, gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.