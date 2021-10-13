Başkan Seçer'in borçlanma talebi yine reddedildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda 265 milyon TL’lik borçlanma talebinin nedenlerini bir kez daha Meclis üyelerine tek tek anlattı. Göreve geldiğinden bu yana sosyal hizmetlerden eğitime, ulaşımdan yol yapımına, tarımdan sağlığa kadar 13 ilçede eşit ve adil bir biçimde sürdürülen hizmetleri kamuoyuyla paylaşan Başkan Seçer’in borçlanma talebi bir kez daha reddedildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım dönemine girdiğini vurgulayan Başkan Seçer, “Biz bütün zorluklara rağmen, geçmiş dönemdeki borçları ödüyoruz. Yeni yatırımlar da yapıyoruz. Yeni yatırımlar yaparken koşmak istiyoruz. Bu konuda bütçede hakkımız olan borçlanma kalemi yetkisinin Meclis tarafından verilmesini istiyoruz. Bu bize verilmiyor. Burada bir adaleti sağlama gayretimiz var” dedi. Gelir ve gider kalemlerini tek tek anlatan Başkan Seçer, “Bu belediye mali disiplini sağlamıştır; nokta. Ve bu belediye yatırım yapıyor” diye konuştu.

Başkan Seçer, geçmiş dönemde komisyona havale edilmeksizin ve oy birliğiyle borçlanma verildiğini ifade ederek, “Şu parti, bu parti ayrımı yapmadan, burada gördüğümü şeffaf bir şekilde aktarıyorum. Bu memlekete hizmet etmek için ne zorluklar çekiyorum, geçmiş dönem bu memlekette neler olmuş, hangi mirasın üzerine nasıl oturmuşum, onu size anlatmaya çalışıyorum” dedi.

Geçmiş dönemde Meclis tarafından 5 yılda yaklaşık 3 milyar 168 milyon liralık borçlanma yetkisi verildiğini dile getiren Seçer, “Bu haksa, bu adaletse ben bu hak, bu adalet kavramını tekrar gözden geçirmek istiyorum. Böyle hak, böyle adalet olmaz. Ben doğal olarak tarafıma bu borçlanma talebinin verilmesini, memleketimde yatırımlarımızın devam etmesini, Mersin’e katkı yapmamızın önünde engellerin olmamasını, Mersin’in bir refah kenti olmasını istiyorum” dedi.

Başkan Seçer, metronun temelinin 3 Ocak’ta atılacağını yineleyerek, “Şu anda müteahhitte, yüklenici firmaya yer teslimi yapılıyor. Şantiye çalışmaları yapılıyor. Çok önemli bir ekonomik hacim sağlayacak. Toplamda yaklaşık olarak 3,5 milyar lirayı konuşuyoruz ve bunun 3’te 2’lik kısmı da bu kentte kalacak” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı 1. Birleşim Toplantısı’nda 265 milyon liralık borçlanma talebinin nedenlerini bir kez daha Meclis üyeleriyle paylaştı. Göreve geldikleri günden bu yana sosyal hizmetlerden eğitime, ulaşımdan yol yapımına, tarımdan sağlığa kadar Mersin’in 13 ilçesinde eşit ve adil bir biçimde sürdürülen hizmetleri kamuoyuyla paylaşan Başkan Seçer’in borçlanma talebi bir kez daha Cumhur İttifakı’na mensup Meclis üyeleri tarafından reddedildi.

Başkan Seçer, neden borçlanma istediğini tek tek anlattı

Başkan Seçer, geçtiğimiz aylarda reddedilen borçlanma yetkisinin verilmesi konusunu bir kez daha Meclis’e getirme ihtiyacı duyduklarını belirterek, 2021 yılı bütçe denkliği için konulan borçlanma kalemi tutarı olan miktarın bankadan ya da finans kurumlarından alınabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na Meclis kararıyla yetki verilmesi gerektiğini vurguladı. 2021 yılı Mersin Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 2 milyar 695 milyon lira, toplam gelir bütçesinin ise 2 milyar 485 milyon lira olduğunu kaydeden Başkan Seçer, “210 milyon liralık bir açık konusu. Muhasebe tekniği kaynaklı bizim 265 milyon lira talebimiz. Yoksa bizim zaten bundan kullanacağımız 193 milyon lira, Meclis yetkisinden kullanabiliyoruz. Yani bu 210 milyon liralık açığın 193 milyon liralık kısmı bu alacağım borçlanmadan, 265 milyon lira eğer borçlanma yetkisi alırsam, Bakanlık iznine tabi olmadan bu parayı kullanabileceğim” diye konuştu. Metro için Meclis’ten 900 milyon lira borçlanma yetkisini aldığını da sözlerine ekleyen Seçer, “Ama ben şu anda borçlanamam. Neden? Bakanlık iznine tabi. Şu anda Hazine Bakanlığı’ndan onay bekliyoruz. Buradaki Meclis’in bana vereceği borçlanma kalemi tamamen bütçemle ilgili” ifadelerine yer verdi.

“En ufak yaptığınız bir hareketin rakamsal karşılığı 1 milyon, 2 milyon lira”

Başkan Seçer, 2 milyar 695 milyon liralık bütçedeki gider kalemlerini ayrıntılı bir şekilde Meclis üyelerine anlattı. Fen İşleri Dairesi’nin şu anda 75 projesi olduğunu belirten Başkan Seçer, 23 milyon 360 bin liralık kent meydanı ve otopark yapımını Aralık ayı sonunda bitirmeyi öngördüklerini söyledi. Seçer, Gülnar’da 108 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunu bu hafta hizmete açtıklarını anımsattı. Toplu taşıma yerleşkesi, çok amaçlı sosyal tesis, mezarlık, muhtarlık binaları, üstgeçitler, hayvan rehabilitasyon ve geçici bakımevleri, pazar alanları, otoparklar, okuma salonları ve çevreyolu gibi yaptıkları birçok projenin bütçelerini tek tek açıklayan Başkan Seçer, yapımı tamamlanan ancak ödemeleri devam eden projelerden de bahsetti. Birçok noktada yaptıkları revizyon çalışmalarının bütçesini de tek tek açıklayan Seçer, “En ufak yaptığınız bir hareketin rakamsal karşılığı 1 milyon, 2 milyon lira” dedi.

“Biz parayı son derece hesaplı harcıyoruz”

87 günde yaptıkları Sevgi Katlı Kavşağı’nı 42 milyon liraya mal ettiklerini kaydeden Başkan Seçer, göreve geldikten sonra yapımını tamamladıkları Anıt Katlı Kavşağı’nın bütçesinin ise 67 milyon lira olduğunu vurguladı. Seçer, “Eski bir ihaleden yapılmış, 67 milyon lira. Hala davası devam ediyor, ödediğimiz kısım var, ödeyeceğimiz kısım var ve bunlar ödeme takvimimiz içerisinde. Daha moderni belki de daha şık olanını ama aynı ebatlara sahip katlı kavşağı bu yönetim 42 milyon liraya mal etti. Yani biz parayı da son derece hesaplı harcıyoruz. Yaptığımız ihaleleri de en uygun rakamlara, en makul rakamlara yapıyoruz. Yaptığımız inşaat kalitesi de bugün yapılıp yapılabilecek en iyi kalitede inşaatlar oluyor” diye konuştu.

“3. Çevreyolu muazzam geniş bir yol haline gelecek”

4 bin 150 metre yol yenileme ve 1550 metre yol açma çalışmasının ardından 4. Çevreyolu’nu 27 Eylül’de açtıklarını belirten Başkan Seçer, bu yolun 4 şerit gidiş-4 şerit gelişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Mersin’in bugüne kadar yapılmış en geniş caddesini konuşuyoruz ve bisiklet yollarına sahip. Aynı şekilde 3. Çevreyolu da yapım çalışmalarını başlatıyoruz. Muazzam geniş bir yol haline gelecek” dedi.

“Empati yapmanızı istiyorum”

Erdemli’de Lamos Köprüsü’ne 12 milyon lira, Evci Sarı İbrahimli Köprüsü’ne 1 milyon 500 bin lira ve yine Erdemli’deki Mergin Köprüsü’ne 2 milyon 750 bin lira harcandığını söyleyen Başkan Seçer, yol yapımında ise bugüne kadar 786 bin ton sıcak asfalt kullanıldığını belirtti. Sıcak asfalt kullanımının yıl sonuna kadar 880 bin tona yükseleceğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, kullanılan sıcak asfaltın 38 bin tonunun da Büyükşehir Belediyesi’ne ait olmayan yol ağlarında kullanıldığı bilgisini paylaştı.

Göreve geldikleri ilk yıl 128 kilometre sathi kaplama çalışması yaptıklarını dile getiren Başkan Seçer, bu yılın sonuna kadar yapılan sathi kaplama çalışmasının 1135 kilometreyi bulacağını ve yine bunun 88 kilometresinin de Büyükşehir Belediyesi’nin yol ağında olmayan yollarda gerçekleştirileceğini anlattı. Seçer, “İlk geldiğimiz yıl 2019’da 29 bin 500 metrekare kaldırım imalatı yapmışız. İkinci yılımızda 136 bin 481 metrekare. Üçüncü yılımız yani bu yılın ilk dokuz ayında 310 bin 593 metrekare ve hatta biz bu yıl hedeflediğimiz rakamın fiziki olarak üzerine çıktık ve gerçekleşme oranı da ilk dokuz ayda % 102 civarında oldu. 2020 yılında yol yapım biriminin tahakkuk eden, imalat miktarı 142 milyon liraydı, 12 ayda. Bu yıl sadece 2021 yılının 9 ayında toplamda tahakkuk eden yapım işi 315 milyon lira. Her geçen yıl, her geçen ay vitesi artırıyoruz. Az önce söz alan Meclis üyelerimizin tamamına yakını kendi bölgelerine ilişkin yol sorunlarından bahsetti ve bunun birçoğunun da bize ait olmadığı bu konuşmalarda ortaya çıktı. Bitümün 2-2,5 kat fiyatlandığı bir dönemde ki ilçe belediyelerimiz de bu konuda zorlandığını biliyorum. Lütfen empati yapmanızı istiyorum. Bu konuda maliyetlerin artışının bizleri ne kadar büyük bir yük altına aldığını da buradan görmenizi istiyorum” dedi.

“Daha tasarruflu bir toplu taşıma filosuna kavuşmuş olacağız”

150 milyon 977 bin liraya toplam 87 yeni CNG’li otobüs aldıklarını anımsatan Başkan Seçer, bunun 73’ünün teslim alındığını ve bu ay sonu itibariyle iş artışından kaynaklı 14 yeni aracı daha teslim alıp hizmete sunacaklarını kaydetti. Geçtiğimiz hafta yapılan dizel yakıtlı otobüs alımı ihalesi hakkında da konuşan Başkan Seçer, bu ihalenin 86 milyon 161 bin 712 liraya mal olacağını ve araçların 9 metrelik solo araçlardan oluşacağını aktardı. Seçer, “Bunun 30’u Tarsus, 26’sı kırsal mahalleler için. Bizim şu anda araçlarımızın ortalama yaşı 14 ile 21 arasında değişiyor. Oysa dünya literatürlerinde toplu taşıma araçlarının kullanım ömrü 10 yıl olarak kabul ediliyor. Bizim eski araçlarımız 100 kilometrelik bir yol mesafesinde 44 litre yakıt tüketiyorlar. Şimdi bu yeni alacağımız araçlarla biz artık 100 kilometrelik bir güzergahta 26 litre yakıt kullanarak daha tasarruflu bir toplu taşıma filosuna kavuşmuş olacağız” diye konuştu.

“İnşallah metronun temelini hep beraber 3 Ocak’ta atacağız”

IBRD’den bulunan 7 milyonu hibeli kredi ile 100 yeni CNG’li otobüs alarak araç filosunu genişleteceklerini söyleyen Başkan Seçer, otobüs alımının 15 Kasım’da ön yeterlilik, 31 Aralık’ta da kesin ihalesinin yapılacağını belirtti. Başkan Seçer, geçen yıl 7 milyon 487 liraya mal olan 600 durak yaptıklarını, bu yıl aldıkları yeni hatlarda kullanılacak 500 durağın da montajını bu yıl sonu itibariyle tamamlayacaklarını söyledi. Mezitli-Gar arasında yapımı süren bisiklet yoluna dair de konuşan Başkan Seçer, devamında Metro projesine de değindi. Seçer, “Metronun inşallah hep beraber 3 Ocak’ta temelini atacağız. Şu anda müteahhitte, yüklenici firmaya yer teslimi yapılıyor. Şantiye çalışmaları yapılıyor. Çok önemli bir ekonomik hacim sağlayacak. Toplamda yaklaşık olarak 3,5 milyar lirayı konuşuyoruz ve bunun 3’te 2’lik kısmı da bu kentte kalacak. 2 binin üzerinde direkt ya da dolaylı insan bu inşaatta çalışacak. Bu insanlar maaş elde edecek. Bu insanların gelmesi, gitmesi, kentte ihtiyacını karşılaması esnafın işini de çok canlandıracak” ifadelerini kullandı.

“Koronavirüs döneminde 9 bin kişiye ücretsiz yemek götürüldü”

2021 yılı Eylül ayı itibariyle toplam 12 bin 595 vatandaşın Halk Kart vasıtasıyla sosyal yardım aldığını ifade eden Başkan Seçer, salgının ilk döneminde günlük 9 bin kişiye ücretsiz yemek götürüldüğünü ve bu yıl da aynı hizmeti sürdürdüklerini anlattı. Seçer, “Günlük sadece ortalama 1400 ihtiyaç sahibine, kronik rahatsızlığı olan, yaş almış yurttaşlarımıza aşhanemizden evlerine kadar sıcak yemek servisi yapılıyor” dedi. 24 farklı noktada hizmet veren Mahalle Mutfakları’nın sayısını 30’a çıkaracaklarını ifade eden Başkan Seçer, 6 noktada çalışmaların süratle devam ettiğini belirtti.

Başkan Seçer, gıda kolilerinden Ramazan paketlerine, Hamile Bakım Sütü’nden El Bebek Gül Bebek projesine, kurs merkezlerinden öğrencilere yapılan öğrenim yardımına, İlk Çantam Projesi’nden Süt Senin Gurur Mersin’in projesine kadar sosyal hizmetler alanında yürüttükleri çalışmaları bütçeleri ile birlikte detaylı olarak anlattı. Tarım kenti olan Mersin’de tarım ve hayvancılık alanındaki desteklerini de artırarak sürdürdüklerini vurgulayan Seçer, alet ve ekipman desteğinden sulama borusuna, fide ve fidandan küçükbaş hayvan desteğine kadar birçok alanda yürüttükleri çalışmaları aktardı.

İtfaiye için yeni araç alımı yapıldı

İtfaiyeye 24 milyon 300 bin liralık araç aldıkları bilgisini veren Başkan Seçer, son yangınlarla birlikte itfaiye teşkilatının öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Toroslar’da yapılacak Ata Eğitim Merkezi’nin ihalesine çıktıklarının bilgisini veren Başkan Seçer, kısa süre içerisinde yer teslimi yapılarak çalışmaları başlatacaklarını ve araç parkını yeni teknolojik model, itfaiye araçlarıyla takviye edeceklerini belirtti.

“Nakdi gerçekleşme oranı % 76”

Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl programlarına aldıkları 163 projenin 47’sinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, “116 adedi devam ediyor. Toplam proje bedeli 1 milyar 507 milyon 493 bin lira. Lütfen gerçekleşmesine dikkat edin. İlk 9 ayda, 1 milyar 149 milyon 93 bin lira, yani harcama kısmının % 76’sını tamamlamışız. Demek ki % 100’ü bulacak. Hatta yol yapım işinde bunun çok üzerine çıkacak. Nakdi gerçekleşme oranı tekrar söylüyorum % 76’dır. Bu çok değerlidir, çok önemlidir, bir disiplindir bu” ifadelerini kullandı.

“Şu anda 468 milyon lira benim kasamda açık var”

Mali tabloları Meclis üyelerine tek tek açıklayan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Ben geçmiş dönemde yaklaşık olarak bu Meclis’in 352 milyon dolar kredi yetkisini verirken yönetimden bu sunuları istediğini düşünmüyorum. Ben görmedim, rastlamadım. Yönetimin de yaptığını düşünmüyorum. Ama ben şeffaf yönetim anlayışım gereği, birkaç toplantıda bu raporu ben size veriyorum. Şimdi yine konu borçlanma talebi olduğu için hem Meclisimizin hem yüce Mersinli hemşerilerimin dikkatine sunmak istiyorum. Az önce bütçe konusunu konuştuk. 2 milyar 695 milyonluk bir bütçemiz var bu yıl için. Bunun bütçe denkliğini sağlamak için bizim 210 milyon lirayı gelir kalemimizin dışında buraya koymamız lazım. Şimdi bakalım ilk 9 ay itibariyle bizim gelirimiz 1 milyar 742 milyon 773 bin lira. Vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağışlar, yardımlar hepsi orada kalem kalem yazıyor. Şu ana kadar tahakkuk edenler. Yoksa biten işler var. Daha tahakkukları gelmemiş. Bunlar bu son 3 ayda yağmur gibi yağıp gelecekler. Yani bu rakam artacak. Şu anda 58 milyon 599 bin lira giderimiz, gelirimizden daha fazla. Bu sizi yanıltmasın. Ama geçen dönemden de 410 milyon liralık bir borç devri var. Biz ilk yönetime geldiğimizde 664 milyon lira piyasaya borcumuz vardı, banka hariç. Banka 1 milyar 582 milyon liraydı. 664 milyon lira da emanetler kısmında yani esnafa olan borç vardı. Biz geçen yıl bunu 410’a kadar indirdik. Bu yıla devrettik. Demek ki şu anda 468 milyon lira benim kasamda açık var. Param gelmiş, masraf yapmışım bugünkü yatırım programından, personel giderlerim, yatırımlarım 58 milyon lira açığım var. 410 milyon lira da geçen yıldan var. Devredilen borç 468 milyon. Peki bize bunlar sürpriz mi oldu? Hayır sürpriz olmadı. Bakın yukarıda 2020 yılı Eylül itibariyle gelirimiz var. 1 milyar 246 milyon lira gelirim olmuş. Geçen yıl ilk 9 ay. 2020 yılının aynı dönemine göre 2020 yılında 1 milyar 246 milyon lira gelirim olmuş. Bu yıl % 39 artışla 1 milyar 742 milyon lira olmuş. Ama benim bütçeme koyduğum gelirde gerçekleşme oranı % 70. Yani tam isabet. İlk 3 çeyrekte % 70. Yani geri kalan tek çeyrekte de % 30’la % 100’ü bulacağım. Demek ki yaptığım bütçe de çok isabetli az önce söylediğim gibi. Benim gelirlerim % 39.86 oranında artmış.”

“Mali disiplini sağlama adına kemerleri sıktık”

Başkan Seçer, geçen yıl 1 milyar 30 milyon lira giderlerinin olduğunu belirterek; “Kemer sıktık, pandemiydi. İhaleleri iptal ettik. Geriden gelen borçlar var, temlikli borçlar, taksitli borçlar, banka borçları… Mali disiplini sağlama adına kemerleri sıktık. % 45 bütçe gideri olmuş geçen yıl ilk 9 ayda. Bu yıl 1 milyar 801 milyon lira, % 66.8. Yani 2/3’lük kısmı. Yani yıl sonuna kadar giderlerimde de az önce söylediğim gibi % 100, hatta belki % 100’ü aşan bir gerçekleşme olacak ve giderlerimi sizlerle bütçemde paylaşırken verdiğim oran şu anda % 74.77 oranında gerçekleşmiş. Bu muazzam bir başarıdır. Bu önemlidir. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. 2017 yılından ele aldım. Çok gerilere gitmedi. Ben 2019’un başında yönetime geldim. Son 2 yılı aldım. 2017’de burada birçok arkadaşım da Meclis üyesiydi. 1 milyar 394 milyon 512 bin lira bütçe gideri var Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin. Bütçe geliri 1 milyar 121 milyon lira. Eksi 272 milyon lira açık veriyor. Kredi kullanılıyor. Faizler dâhil, 560 milyon lira borçlanılıyor. Bana kalıyor. Bu miras bana kalıyor ve kullanılan kredi artı faizin gelir bütçesine oranı % 49.94. 2 lira gelir bütçesi, 1 lira kredi artı faiz borçlanıyor ve bu Meclis izin veriyor buna. Gelelim 2018 yılına. Belediyenin bütçesi 1 milyar 862 milyon 14 bin lira. Bu gider bütçesi. Gelir bütçesi 1 milyar 341 milyon 151 bin lira. 520 milyon lira açık veriyor. 517 milyon lira borçlanılıyor. O yılın gelirinin % 38.59’u nispetinde borçlanılıyor. 100 lira geliriniz var, 38 lira 59 kuruş daha siz borçlanıyorsunuz” diye konuştu.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi yatırım dönemine girdi”

Mali disiplini sağladıklarını kalem kalem bütçe tablosundan anlatan Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarının ve piyasaya ödemelerinin arttığını söyledi. Başkan Seçer, bir yandan geçmişten gelen borçları öderken bir yandan da yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, “Yatırımlar, yollar yapılıyor, köprülü kavşaklar yapılıyor. Yatırım dönemine girdi Mersin Büyükşehir Belediyesi. Tekrar artış gösteriyor. Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanması eleştirilmiyor geçmiş döneme ait. Hesapsızca borçlanılması gösteriliyor. Burada yeni dönemde borcumuz azaldı şeklinde bir övünme yapmıyoruz. Bu bir başarı değil. Biz bütün zorluklara rağmen, geçmiş dönemdeki borçları ödüyoruz. Yeni yatırımlar da yapıyoruz. Yeni yatırımlar yaparken koşmak istiyoruz. Bu konuda bütçede hakkımız olan borçlanma kaleminin yetkisinin Meclis tarafından verilmesini istiyoruz. Bu bize verilmiyor. Burada bir adaleti sağlama gayretimiz var. Bu anlatımlarım, bu gayretim, bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması. Diyorsunuz ki; ‘geçmiş döneme ait borçları ödeyin bakalım’. Yeni döneme ait de az önce siz söylediniz. Grup yolu, grup olmayan yolu, ilçenin yolu, ormanın yolu, arıtma, şu ya da bu. Haklısınız, herkes haklı. Herkes benden hizmet bekliyor. Ama dur bakalım nereye gidiyorsunuz diye siyasi saiklerle ayağıma yapıştığınız noktada ‘siz bu Mersin’e haksızlık ediyorsunuz’ derim. Bunu yapmamanızı sizden istiyorum. Bırakın, önümüzü açın yani, yapalım, edelim. Bunu izah edin. Ediyorum ben. Bakın ben halkımıza, sizlere ediyorum. Ne istediğimi, ne yaptığımı, nereye borçlandığımı, bu sunumu size, geçmiş dönem 5 yıl boyunca hiçbir belediye yönetimi yapmadı. Daha önceki yönetimler de yapmamıştır. Ama yeni bir konsept diyoruz. Şeffaf belediyecilik. Biz yaptığımızı anlatıyoruz. Projelerimizi anlatıyoruz. Nereye ne ödediğimizi sizlerle paylaşıyoruz” diye konuştu.

“Bu belediye mali disiplini sağlamıştır”

Büyükşehir Belediyesi olarak mali disiplini sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, “Geçtiğimiz dönem 2 milyar 246 milyon borcumuz toplamda şu anda 1 milyar 493 milyon lira. Bu belediye mali disiplini sağlamıştır. Nokta. Ve yatırım yapıyor bu belediye. Gelelim asıl dramatik olan, asıl üzücü olan geçmiş dönemle, bu dönemin mukayesesine. Bakalım geçmiş dönemde bu Meclis’te uygulamalar nasıl yürüyormuş? Bakalım neler olmuş? Eski yönetim gelmiş, 14.07.2014’te. Ayağının tozuyla 3 ay sonra, 4 ay sonra 40 milyon lira oy birliğiyle, komisyona havale edilmeden, dolar kuru 2.2 lira. 18 milyon 181 bin dolar. Yani kabaca 40 milyon lira. Bu arkadaşlarım Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin komisyona sevk etmeden bakın 18 milyon 181 bin dolar. Ben şu anda Meclis’ten 18 lira borçlanma istesem derler ki bütçe konusu. Plan Bütçe’ye gitsin. Demezler mi? Derler. Gelelim 14 Eylül’e. Bakın üzerinden 2 ay geçmiş. Dolar kuru 2.75, 60 milyon lira. Komisyona havale edilmeksizin ilk yılda. 21 milyon 818 bin dolar. Toplamda kabaca söylüyorum 40 milyon dolar. Bugünün 360 milyon lirası. İlk yılda vermiş bu Meclis. Komisyona havale edilmeksizin, oy birliğiyle” ifadelerini kullandı.

“Geçmiş dönem bu memlekette neler olmuş, onu size anlatmaya çalışıyorum”

Geçmiş dönemde komisyona havale edilmeksizin ve oy birliğiyle borçlanma verildiğini kaydeden Seçer, “Gelmişiz 2016’ya. Dolar kuru 3 lira. 11 Ocak 2016. Komisyona havale edilmeksizin 83.333 bin dolar. 84 milyon dolar. Yaklaşık 800 milyon lira. Komisyona havale edilmeksizin, oy birliğiyle, gerekçe ne biliyor musunuz? Muhtelif cadde, bulvar ve yollarda toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı, asfalt, sathi kaplama yapım işleri kullanılmak üzere. Biz ne anlatıyoruz? Biz bu kadar geçiştirmiyoruz da, ton ton, metre metre, kilometre kilometre anlatıyoruz. Değil mi? Komisyona havale edilme gereği bile duyulmamış. Gelene geç, gidene geç. Bütün gruplara söylüyorum. Benim grubum da varmış. Gelmişiz Eylül’ün 23’üne. 2016’da. 16.666 bin dolar. 50 milyon lira. Yani parti parti, şu parti, bu parti ayrımı yapmadan, burada gördüğümü şeffaf bir şekilde aktarıyorum. Burada partileri, partimi, partinizi vesaire o dönemde çalışanları zan altında tutmak değil, uygulamaların mukayesesini; ben nelerle karşı karşıyayım, bu memlekete hizmet etmek için ne zorluklar çekiyorum, geçmiş dönem bu memlekette neler olmuş, hangi mirasın üzerine nasıl oturmuşum, onu size anlatmaya çalışıyorum. Yaptığım bu” dedi.

“‘Memleketin geleceğini ipotek altına alıyorsunuz’ demek aklınıza gelmedi mi?”

2018 yılında verilen teminat mektubu konusuna da değinen Başkan Seçer, 11 Haziran 2018’de seçime 9 ay kala yaklaşık olarak 16 milyon liralık teminat mektubunun kabul edildiğini söyledi. Seçer, şunları söyledi:

“Osmanlı döneminde kapitülasyonlar vardı. Bilirsiniz değil mi? Borç, alacaklı devletlere sorgusuz, sualsiz gel, al, vergime el koy. Değil mi? Al götür vergi dairesini, ipotek koy. Ve o dönemin belediye başkanı yönetmiyor Meclis’i. Başkan Vekili yönetiyor arkadaşlar. Rakam yok. Belediyemizin yükümlülükleri borçların, ödenebilmesi için Denizbank A.Ş. lehine, ipotekle ilgili olarak gerek banka nezdinde, gerekse tapu sicil müdürlüğü nezdinde imzalanması gerekli tüm evraklar için yetki isteniyor ve oy birliğiyle kabul ediliyor bu. Şimdi tek tek isimlerini saymayalım. Burada değil. Olanları saydım zaten. Şu anda Meclis’te görev yapmayan o dönemin Meclis üyeleri de var burada. Bu kapitülasyon. Bu açık çek. Bu açık ipotek. Gel, nereye el koyarsan koy, ipotek koyarsan koy. Siz bu kadar bilgi, beceri sahibisiniz. O zaman mikrofonu elinize alıp ‘siz ne yapıyorsunuz, memleketin geleceğini ipotek altına alıyorsunuz’ demek aklınıza gelmedi mi? Bunları bir söyleseydiniz, siz bunu nasıl yaptınız? Allah’tan, bir şirket geliyor. O şirket kim biliyor musunuz? 2018’in 12. ayında sizlerin verdiği bu borçlanma yetkisiyle bir bankadan yüzde 31,5 faizle 175 milyon lira para kullanıp ödeme yapılan şirket, haciz getiriyor, banka bunu duyuyor. Bu ipotek karşılığında verecek borcu vermiyor, vazgeçiyor ve bu yetki de açıkta kalıyor.”

“Mersin’in refah kenti olmasını hep beraber sağlayalım”

Geçmiş dönem Meclis tarafından 5 yılda yaklaşık olarak 3 milyar 168 milyon lira borçlanma yetkisi verildiğini dile getiren Seçer, “Geçtiğimiz 5 yıl bu. Borçlanma konusu. Merak ettim. Bende mi bir hata var? Yönetimimde mi? Taleplerinde mi? İsteklerinde mi? Benim vicdanımda mı? Benim ferasetimde mi? Benim insanlığımda mı bir şüphe var diye kendi kendime muhakeme ettim. Ben bunu görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı. Dedim ki bunu ben Meclis’in vicdanına sunacağım. İsterse yine evet versinler. Bunu kamuoyunun vicdanına sunacağım. Toplamda 1 milyar 235 milyon lira. Çoğu bunun oy birliğiyle. 1 milyar 235 milyon lira. Bugünün parasıyla 352 milyon dolar, yani yaklaşık 3 milyar 168 milyon lira 5 yılda siz o belediye yönetimine borçlanma yetkisini veriyorsunuz. Her yıla 600 milyon lira düşüyor. Yani 60 milyon dolar yaklaşık olarak. 600 milyon lira. Bu haksa, bu adaletse bu hak, bu adalet kavramını tekrar gözden geçirmek istiyorum. Böyle hak, böyle adalet olmaz” dedi.

Borçlanma yetkisi verilmesini talep eden Başkan Seçer, “Memleketimde yatırımlarımızın devam etmesini, Mersin’e katkı yapmamızın önünde engellerin olmamasını, Mersin’in yükselmesini, Mersin’in bir refah kenti olmasını, modern bir kent olmasını hep beraber sağlayalım. Bize yardımcı olun. Bakın açık seçik hesap da veriyoruz. Hesap verebilirlik de var. Buyurun Gülnar’ın yolunu yapalım. Tarsus’un yapalım. Arıtma yapalım. Sanat yapıları yapalım. Köprülü kavşaklar yapalım. Erdemli Hali’ni bitirelim. Yeni haller yapalım. Ne istiyorsanız yapalım. Ama sığ sularda kendimizi yormanın hiç bir anlamı yok. Derinlere açılalım. Büyük düşünelim, büyük bakalım. Ve sizlerden destek istiyorum” dedi.

“2021’de verdik, 2022’de neticelendirir, ben bu parayı kullanamam”

2021 yılı bütçesini onaylayan Meclis’in borçlanma yetkisi vermeyerek mevzuatı ihlal ettiğini belirten Başkan Seçer, bunun yargıya taşınması konusuyla ilgili de değerlendirmede bulunarak, “Geç gelen adalet, adalet değildir kavramından yola çıkarak bu yıla çıkacak mahkeme kararlarının bir faydası ya da zararı olacağını biz de beklemiyoruz. Avukat arkadaşlarım bilir. Ben bu yılın bütçesini mahkemeye verdim. 2021’de verdik, 2022’de neticelendirir, bana bir fayda sağlamaz. Yani ben bu parayı kullanamam. Ama emsal karar olur. Keşke geçtiğimiz yıl, bak onu da söylüyorum, diyorum ki hata yapmışım. Geçtiğimiz yıl ileride emsal karar olur diye verseymişiz. Biz de dedik ki bu yılın gerginliğinden belki bunlar olmadı, gelecek yıl bir problem olmaz umuduyla mahkemeye gidip de Meclis üyelerimizle karşı karşıya gelmiş gibi bir hava olmasın istedik. Biz bu iyi niyetle gitmedik” dedi.

“Yıl başından sonra yine metroyla ilgili ikinci bir kısım borçlanma talebimiz olacak”

Başkan Seçer, Mersin Metrosu için Meclis tarafından onayı verilen kredinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi vererek, “Biz 3 Ocak’ta Metro’nun temelini atacağız. Yani başladık hemen. Hak edişler gelip para ödeyene kadar zaten biz bunları çözeceğiz ve yıl başından sonra yine metroyla ilgili ikinci bir kısım borçlanma talebimiz olacak” dedi.

Seçer’den Meclis üyelerine: “Biraz cesur olun”

Türkiye’de kredi notu en yüksek iki belediyeden birinin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Hiçbir şey tesadüflerle yapılmıyor. Metro konusunda öyle ‘memleketi borç altına aldık’. Bunlar Mersin adına koyacağımız vizyonun çok gerisinde kalan laflar. Bizim raylı sistemi olan kentlerden geri kalır ne tarafımız var? Yani biraz cesur olun. Vergide üst ligdesiniz ama ortaya koyduğunuz vizyon eğer amatör ligde kalırsa yazık yani. Mersin olarak siz şampiyonlar ligini hak ediyorsunuz” diye konuştu.

“Çıtayı yükseltin. Küçük düşünmeyin”

Metronun Mersin tarihinin en büyük yerel yönetim yatırımı olduğuna vurgu yapan Başkan Seçer, “Mersin çok daha büyüğünü hak ediyor. 5. ,6. ,7. sırada vergi öde, 24. sırada geri dönüşün olsun. Bu Mersin’e yapılan büyük bir haksızlık, elbette yatırım yapacağız. Elbette merkezi hükümet bize yardımcı olacak. Finansman konusunda da olacak, hibeler konusunda da olacak. O zaman vergi vermeyelim. Niye çalışıyor Mersin halkı? Niye bu kadar ticaret, ihracat, tarımsal üretim, liman… Bu kadar ağırlığını çekiyoruz? O zaman oturalım, çalışmayalım, yatırım yapmayalım. Ben bunu kabul etmiyorum. Çıtayı yükseltin. Küçük düşünmeyin” dedi.