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Başkent'te ASKİ'den bayram öncesi uyarı: ''Kurban atıklarını dere yatakları ve hatlara atmayın''

Başkent'te ASKİ'den bayram öncesi uyarı: ''Kurban atıklarını dere yatakları ve hatlara atmayın''
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Ankara’nın atık ve yağmur suyunu toplayarak arıtma tesislerine ileten hatlar, Kurban Bayramı’nda atılan kurban atıkları ile zaman zaman işleyemez hale gelebiliyor. Dere yataklarına atılan çöp ve kurban atıkları, akışı engelleyerek tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına yol açıyor.

ASKİ Genel Müdürü Akçay, derelerin kurban atıkları ile kirletilmesinin halk sağlığı açısından ciddi risk doğurduğuna dikkati çekerek, vatandaşlardan çöplerini belediyelerin gösterdiği alanlara bırakmalarını istedi. Kanalizasyon hatlarının çöp dökme alanı olmadığının altını çizen Akçay, şöyle konuştu:

“Kurumumuz kentimizin dört bir yanında kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarının periyodik bakım ve temizliklerini aksatmadan yapıyor. Bakım, onarım ve temizlik ekiplerimiz, 7 gün 24 saat esasıyla özveriyle çalışıyor. Her Kurban Bayramı öncesinde de atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda son teknolojiyle üretilen araçlarla kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak tüm önlemleri alıyoruz. Ancak ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Atılan çöpler akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden oluyor. Tıkanan hatlar, maddi kayba yol açtığı gibi halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturuyor. Kurban Bayramı’nda çevreye bilinçsizce atılan artıklardan dolayı kentimizin altyapısı zarar görüyor.”

İNŞAAT ATIĞI DA EVSEL ATIK DA ATILIYOR 

Sokaklarda mazgalların sökülerek içlerine inşaat atıklarından evsel atıklara kadar her türlü çöpün atıldığını aktaran Akçay, şöyle devam etti:

“Araba lastikleri, çöp torbaları, boş damacanalar, hafriyat atıkları aklınıza ne gelirse maalesef atılıyor. Kurban Bayramı’nda bu tabloya bir de kurban atıkları ekleniyor. Bu nedenle çöplerin belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılması büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan kurban atıkları konusunda duyarlı olmalarını, kurban atıklarını, kurban kesim yerlerinde gösterilen uygun yerlere bırakmalarını istiyoruz. Çöpleri kanal hatlarına atmamalarını, atan kişileri uyarmalarını ve durumu zabıta ekiplerine bildirmelerini bekliyoruz. Ankaralıların bu konuda hassasiyet göstereceklerine inanıyorum.”

 “BAYRAMDA DA SUYU TASARRUFLU KULLANALIM”

Kurban Bayramı tatili süresince kamu hizmetlerinin aksamaması için ASKİ ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını ifade eden Akçay, ekiplerin olası olumsuzluklara karşı 7/24 kesintisiz hizmet vereceğini söyledi. Vatandaşlara bayram boyunca suyu tasarruflu kullanmaları konusunda da çağrı yapan Akçay, “Her bir damlası kıymetli olan suyumuzu kullanırken yarınları da düşünerek hareket edelim” dedi.

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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