Belediye İş Sendikası, Bodrum Belediyesi kadın çalışanlarıyla buluştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Belediye-İş Sendikası temsilcileri, Bodrum Belediyesi kadın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, CHP Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Meclis Üyesi- Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay, Disiplin Kurulu Üyesi Cem Özer, sendika üyesi belediye kadın çalışanları katıldı.

Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay yaptığı açıklamada böyle bir günde birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek saygılarını sundu.

Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ise 1857 yılında Amerika’nın New York kentinde fabrikaya kilitlenen ve çıkan yangında hayatını kaybeden, direnişin sembolü kadınları saygıyla andığını söyleyerek sözlerine başladı. Vekil Çakaloğlu, sözlerinin devamında, “Kadınların tarih boyunca kazandığı hakları hatırlayarak cesaret ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Sesimizi her platformda duyuracak hak ve özgürlüklerimizin savunucusu yine kendimiz olacağız.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, belediyenin kadın politikaları ve toplu iş sözleşmelerinde dikkat ettikleri hususlara da değinerek, “Başkanımız Sayın Ahmet Aras öncülüğünde Belediye-İş Sendikamızın çabalarıyla personelimizin daha iyi şartlarda hayatını devam ettirmesi için çalışmalar yürüttük. Sözleşmelerimizi yenileyerek çalışanlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmeyi amaçladık. Her zaman, çalışanlarımızın insanlık onuruna yaraşır ve çağın gereklerine uygun yaşayış düzeyine ulaşmalarını hedefledik.” dedi. Çakaloğlu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, iş yerinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadın ve erkek çalışanların eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak için toplu iş sözleşmelerine önemli maddeler eklendiğini de sözlerine ekledi.

Vekil Çakaloğlu, sözlerine şöyle son verdi:

“Gerek iş ahlakınızla gerek kurduğunuz dostluklarla belediyemizde verdiğiniz emekler için sizlere çok teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde ülkemizde ve dünyada hepimizin eşit ve adaletli bir yaşam sürmesini temenni ediyorum.”

Meclis Üyesi Tamer Mandalinci ise toplumun her kesiminde eşit temsiliyet hakkını sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, bugünün kadın dayanışması ve kadın mücadelesinde çok önemli olduğunu vurgularken, 8 Mart Kadınlar Gününün çıkış noktasından bahsetti. Ülkemizde en büyük kazanımların Mustafa Kemal Atatürk kazanımları olduğunun altını çizen Milletvekili Derici, “Bizler en büyük kazanımlarımızı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz ve o yüzden her gün güne başlama sebebimizdir Atatürk ilke ve değerleri. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaksa bu da Cumhuriyet kadınları ve Atatürk çocukları sayesinde olacaktır.” dedi.

Toplantı sonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Belediye-İş Sendikasının Genel Başkan Nihat Yurdakul adına hazırlamış olduğu hediyeler, Bodrum Belediyesi kadın çalışanlarına takdim edildi.