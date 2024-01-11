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Beşiktaş Belediye Başkan adayı Nasuh Mahruki Fox TV'de Çalar Saat'e konuk oldu

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Fox TV'nin ilgiyle takip edilen sabah programı Çalar Saat, bu sabah Türk dağcılığının efsane ismi ve Akut Kurucusu Nasuh Mahruki'yi konuk etti. Özel canlı yayın, aynı zamanda CHP Beşiktaş Belediye Başkan Aday Adayı olan Mahruki'nin deneyimleri ve hedefleri üzerine yoğunlaştı.

Programın sevilen sunucusu İlker Karagöz'ün yönettiği bu özel yayında, Mahruki Beşiktaş'ın geleceğine dair vizyonunu izleyicilerle paylaştı. Fox TV ekranlarında gerçekleşen bu buluşma, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Nasuh Mahruki'nin hem dağcılık alanındaki başarıları hem de Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday adaylığı, Türkiye'nin farklı kesimlerinden büyük ilgi gördü. Programın canlı yayın kaydı, Fox TV'nin resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında izleyicilerle buluşturuldu.

Etiketler nasuh mahruki canlı yayın fox çalar saat
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