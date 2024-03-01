Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat site sakinleriyle buluştu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş’ta bulunan site sakinleri ve yöneticileriyle bir araya geldi. Görüş, öneri ve talepleri dinleyen Başkan Rıza Akpolat;“Beşiktaş’ımızda bulunan sitelerimizin; başkanlarını ve müdürlerini ağırladık. Son beş yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz ve gelecek yıllardaki çalışmalarımızı konuştuk. Beşiktaş'ta katılımcı demokrasiden asla taviz vermeden kentimizin yarınları için kararlarımızı birlikte almaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Görüş, öneri ve talepleri dinleyen Başkan Rıza Akpolat;“Beşiktaş’ımızda bulunan sitelerimizin; başkanlarını ve müdürlerini ağırladık. Son beş yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz ve gelecek yıllardaki çalışmalarımızı konuştuk. Beşiktaş'ta katılımcı demokrasiden asla taviz vermeden kentimizin yarınları için kararlarımızı birlikte almaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT YENİ ULUS VE SİRAL SİTELERİNİ ZİYARET ETTİ

Sitelerin başkanları ve müdürleriyle bir araya gelen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın daha sonraki durağı Yeni Ulus Sitesi ve Siral Siteleri oldu. Başkan Rıza Akpolat;“Yeni Ulus Sitesi ve Siral Sitelerindeki komşularımızla bir araya geldik. 1989-1999 yılları arasında Beşiktaş’ın Belediye Başkanı olarak görev yapmış değerli büyüğümüz Ayfer Atay Başkanımızın da katıldığı buluşmamızda komşularımızla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Katılımcı yönetim anlayışını sürdürme, Beşiktaş’ta birlikte karar almaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.