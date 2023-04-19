Beşiktaş Belediyesi 23 Nisan’da Çocuk Festivali düzenleyecek

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda iki gün sürecek bir çocuk festivali düzenleyecek. İsmet İnönü Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek olan ‘’23 Nisan Fest’23 adlı çocuk festivalinde çocuklar doyasıya eğlenecek. Festivale katılacak olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bütün çocukları bu eğlenceli etkinliğe davet etti.

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda iki gün sürecek bir çocuk festivali düzenleyecek. İsmet İnönü Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek olan ‘’23 Nisan Fest’23 adlı çocuk festivalinde çocuklar doyasıya eğlenecek. Festivale katılacak olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bütün çocukları bu eğlenceli etkinliğe davet etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de Beşiktaş’ta coşkuyla kutlanacak. ‘23 Nisan Fest’23 adını taşıyan kutlamaların merkezi Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisleri olacak. Festivalde, çocuklar birbirinden renkli etkinlikler ve 22 çeşit oyun grubuyla bayramın coşkusunu doyasıya yaşayacak. 22 ve 23 Nisan günlerinde saat 12.00’de başlayıp 17.00’ye kadar sürecek festivalde çocuklar bayramın tadını çıkaracak.