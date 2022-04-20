Beşiktaş Belediyesi 23 Nisan’da çocuk şenliği düzenleyecek

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda iki gün boyunca sürecek çocuk şenliği düzenleyecek. İsmet İnönü Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek çocuk şenliğinde çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkaracak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da çocukların bayram sevincine ortak olacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de Beşiktaş’ta coşkuyla kutlanacak. Beşiktaş Belediyesi, İsmet İnönü Spor Tesisleri’nde 23 Nisan Çocuk şenliği düzenleyecek. Şenlikte çocuklar için; oyun grupları, sihirbaz gösterileri, animasyon ekibi, panayır oyunları, atölyeler ve sürpriz etkinlikler yer alacak. 23 ve 24 Nisan günlerinde saat 12:00’de başlayıp 17.00’ye kadar sürecek çocuk şenliğinde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da çocuk şenliğine katılarak çocuklarla beraber bayramı kutlayacak.

Yazar Pelin Batu, çocuklar için kaleme aldığı ‘’Süt Vampiri Emir’’ adlı kitabının imza gününde çocuk okurlarıyla buluşacak. Etkinlik, 23 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de Beltaş Kitap Cafe’de gerçekleşecek.

Beltaş Kitap Cafe

Yıldız Mah. Yalı Çıkmazı Sok. No:6 Beşiktaş