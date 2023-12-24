Beşiktaş Belediyesi yılbaşı dahil bütün etkinliklerini iptal etti

12 askerimizin şehit olmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yılbaşı kutlamaları dahil bütün etkinlikleri iptal ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki günde şehit olan 12 askerimiz için yas çağrısında bulundu. Başkan Rıza Akpolat Beşiktaş’ın tüm kurumlarına, esnafa ve halka çağrıda bulunarak; ‘’İlk etapta yıl sonuna kadar planlanan etkinliklerimizi ve yılbaşı kutlama programımızı erteliyoruz. Tüm Beşiktaş’ı evlerine, iş yerlerine beraberliğimizin sembolü olan bayraklarını asmaya davet ediyorum’’ dedi.

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen çatışmalarda kaybettiğimiz 12 şehidimiz için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yas çağrısında bulundu. Tüm kutlama ve etkinliklerin iptal edildiğini duyuran Başkan Rıza Akpolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

‘’YAS HALKINDIR!

Değerli komşularım, değerli esnaflarımız, Beşiktaş'ın değerli kurumları;

Sizlere çağrımızdır: İlk etapta yıl sonuna kadar planlanan etkinliklerimizi ve yılbaşı kutlama programımızı erteliyoruz. Hep birlikte bu zorlu günleri de aşacağız. Kardeşlik kazanacak, terör kaybedecek.

Tüm Beşiktaş’ı evlerine, iş yerlerine beraberliğimizin sembolü olan bayraklarını asmaya davet ediyorum. Yas için kimseyi beklemiyoruz!